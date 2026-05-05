La canción de Metallica con más de 1 millón de reproducciones al día: es rutina para los fans

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del metal. Este grupo ha construido una cantidad enorme de éxitos que han marcado época de forma legendaria.

Varias de las canciones de esta banda se han convertido en parte indudable de la historia de la música, y el género del thrash metal.

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Gran parte del brillo de estos éxitos son demostrados en el furor de su público. Sin embargo, también puede notarse a partir de su gran cantidad de reproducciones que acumulan en plataformas digitales.

De hecho, hay una de las canciones de Metallica que llega a acumular más de 1 millones de reproducciones al día, y aquí les contamos de cual se trata.

La canción de Metallica con 1 millón de reproducciones al día

Para nadie es un secreto que el catálogo musical de Metallica es uno de los más brillantes de la historia. Una cantidad enorme de álbumes han marcado época de manera inigualable.

Muchos de los éxitos de esta banda han enamorado a miles de fanáticos. No obstante, hay uno que parece adictivo para sus seguidores.

Esta se trata de, nada más y nada menos que, ‘Enter Sandman’, una de las canciones más brillantes de la historia del metal, perteneciente al icónico ‘Black Album’.

Dicha composición es una de las más legendarias de la historia del metal. Sin embargo, también lidera la carrera de Metallica, al ser la canción más escuchada en plataformas digitales de esta banda.

Según Kworb, plataforma especializada en la recolección de cifras pertenecientes a este apartado, ‘Enter Sandman’ cuenta con aproximadamente 1.064.330 reproducciones al día.

Sin lugar a dudas, el legado de esta canción es uno de los más enormes en la historia del metal, gracias a un riff inconfundible, y una letra que ha sido coreada a todo pulmón alrededor del mundo.

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Este éxito es brillante, y para muchos marcó una transformación total en el sonido de Metallica, con el que es, además, el álbum más vendido en la historia del heavy metal.

Sin dudas el legado de Metallica es inigualable, y una muestra brillante de ello es esta canción que resalta dentro de un catálogo que ha marcado época de forma histórica alrededor de todo el mundo de la música y el metal como género.