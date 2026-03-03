Esto vale tramitar la licencia de conducir para motos en 2026: Valor con examen médico

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes, si tiene o desea adquirir un vehículo. Ya se trata de moto o carro, para poder circular deberá contar con una licencia que certifique su capacidad de manejo.

Esta implica un proceso rutinario de pruebas y exámenes, además de un valor económico que debe cancelar a la hora de poder tramitar este documento.

En este caso nos centraremos en las motocicletas, para contarles cuanto vale tramitar la licencia para este vehículo, incluido el costo del examen médico.

¿Cuánto vale tramitar la licencia de conducción para moto?

Tener una moto, o un carro implica una gran cantidad de costo económico, no solo en el vehículo, sino también en su mantenimiento, y por supuesto, la adquisición de la licencia de conducir.

En el caso de este último documento, hay una amplia cantidad de requisitos que se deben cumplir, para asegurarse de que la expedición de este documento esté totalmente bajo regla.

Estos son: la inscripción en el RUNT, el examen médico, el curso de conducción, y finalmente la expedición de la licencia de conducción.

Cada uno de estos costos varía, aunque se puede desenglosar de la siguiente manera:

Inscripción RUNT – 18.000 pesos

Examen médico – 90.000 pesos

Curso de conducción – 450.000 pesos

Expedición de la licencia – 272.800 pesos

Esto puede variar, sobre todo de acuerdo a las instituciones en las que decida llevar a cabo estos trámites. Aun así, aproximadamente, de manera total, este costo puede llegar a elevarse hasta más de 1 millón de pesos.

Frente a este tipo de elementos, es clave poder conocer con exactitud los requisitos de cada región del país para este trámite, y del mismo modo, que las instituciones con las que llevará a cabo estos procesos estén autorizadas por el organismo que expedirá la licencia de manejo.

Cabe recordar que es responsabilidad de cada ciudadano contar con estos documentos a la hora de contar con un vehículo, y transitar en el mismo.

De esta manera se podrá evitar inconvenientes con la autoridad, y por supuesto, promever la conducción responsable tanto en carro, como en moto en este caso puntual.