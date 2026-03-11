Ni Metallica ni Guns N’ Roses: los 5 solos de guitarra que marcaron la historia del rock

Cuando se habla de solos de guitarra icónicos, muchos piensan automáticamente en Metallica o Guns N’ Roses. Sin embargo, la historia del rock está llena de momentos brillantes que a menudo quedan fuera de las listas más populares. Expertos en música destacan cinco solos que cambiaron la manera de entender la guitarra eléctrica, y sorprendentemente, incluyen a Pink Floyd entre ellos.

Los 5 solos de guitarra que marcaron la historia del rock

En esta lista, los fans del género pueden descubrir que la genialidad no siempre viene de los nombres más comerciales. El solo de David Gilmour en ‘Comfortably Numb’ se ha consolidado como uno de los momentos más emotivos y técnicamente precisos del rock progresivo. La combinación de sensibilidad, vibrato y fraseo convierte cada nota en un viaje emocional que ha inspirado a generaciones de guitarristas.

Otro solo que no puede faltar aparece en Led Zeppelin. Jimmy Page desafió los límites del rock con su interpretación en ‘Stairway to Heaven’, donde cada compás se construye con una intensidad creciente que culmina en un clímax legendario. Este solo sigue siendo un referente obligado para quienes estudian técnica y composición en la guitarra.

Eric Clapton también figura en la lista, gracias a su trabajo en ‘Crossroads’. Clapton fusiona blues y rock con una maestría que hace que cada bend y cada lick se sientan naturales pero al mismo tiempo extraordinarios. Su capacidad para transmitir emoción pura a través del instrumento lo convierte en un ejemplo de cómo el virtuosismo y la sensibilidad pueden coexistir.

La lista continúa con Queen. Brian May demostró en ‘Bohemian Rhapsody’ que un solo no necesita velocidad extrema para impactar: basta con melodía, armonía y un sonido inconfundible para dejar una huella imborrable en la memoria de los oyentes. La construcción de sus solos muestra planificación y creatividad, elevando el concepto de la guitarra como narradora dentro de una canción.

Finalmente, aunque muchos lo desconocen, el trabajo de Randy Rhoads en Crazy Train junto a Ozzy Osbourne también entra en este ranking. Su combinación de técnica neoclásica y agresividad rockera redefinió lo que un solo podía transmitir en términos de energía y sofisticación. Cada nota resalta precisión y personalidad, dejando claro que el virtuosismo no depende solo de la fama del grupo.

Estos cinco solos demuestran que la historia del rock es mucho más amplia de lo que reflejan las listas convencionales. Ni Metallica ni Guns N’ Roses dominan necesariamente el podio de la guitarra: la innovación, la emoción y la técnica tienen múltiples rostros que siguen inspirando a guitarristas en todo el mundo.