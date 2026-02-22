Esto es lo que costaría tener un carro en Colombia en el 2026; gasolina, seguros, mantenimientos y más

Cada vez son más las personas que quieren comprar un automotor para poder transportarse con facilidad, cómodos y sin tener que pasar horas en los servicios de transporte público. Sin embargo, antes de comprar un carro, debe tener en cuenta todos los gastos que esto conlleva, entre los cuales están combustible, mantenimientos, seguros, revisiones, entre otros factores.

Tenga en cuenta que estos valores son variables, lo que quiere decir que el precio del combustible, los mantenimientos, los seguros, arreglos adicionales, entre otros, son diferentes según lo que usted necesite. Además, esto también tiene que ver con el modelo y marca del automotor, pues hay repuestos y reparaciones que son más costosas o económicas, según esto.

¿Cuánto vale mantener un carro en Colombia en el 2026?

Hay dos factores importantes que debe tener en cuenta a la hora de comprar su carro; el primero son los dos reglamentarios, es decir, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico-mecánica. El precio de los dos varía según cada carro, pero mínimo debe tener un presupuesto de $900.000 para poder pagar los dos documentos y transitar cumpliendo las normas.

Algo que necesita todos los días para mover su carro es combustible; esto quiere decir que debe tener en cuenta cuántos galones debe cargar para poder movilizarse todos los días. El precio de cada uno es de aproximadamente $16.000, pero suele variar según la estación de servicio en la que desee poner gasolina a su carro.

Debe hacer constantes mantenimientos en su carro para verificar que todo esté en orden; es importante sincronizarlo, alinearlo y revisar todo lo relacionado con frenos, pastillas, dirección, entre otros. Todo con el fin de poder conducir en óptimas condiciones sin problema.

En ocasiones, los valores de esto suelen cambiar, pero debe tener $200.000 como mínimo para poder hacer todos estos mantenimientos en su carro sin problema. Pero los valores pueden subir sin problema, según lo que tenga su automotor, pues la mano de obra y repuestos varían de precios.

Estos son solo algunos gastos básicos que va a tener al comprar un carro, además esto sube cada año según el indice del IPC, así que debe mantener un presupuesto anual para todo lo relacionado con su automotor y mantenerlo sin problema.