Este fue el carro eléctrico más vendido en Colombia en el 2025; vale menos de 40 millones

Los carros híbridos y carro eléctrico se convirtieron en una de las opciones que cientos de personas quieren tener para movilizarse en todas las vías del país. Pues este tipo de automotores no solo les ayuda a las personas a ahorrar algo de dinero en combustible, sino que también pueden aportar un poco al cuidado del medio ambiente.

En los últimos años, cientos de personas se han inclinado a comprar un carro eléctrico, por lo que ven en este tipo de automotores una buena opción. Pese a eso, el precio de muchos de ellos suele ser bastante alto, al punto que no es tan asequible para muchas personas que buscan una alternativa de movilidad.

Leer más: Licencia de conducción para carros 2026: ¿se puede renovar si tiene multas pendientes?

¿Cuál fue el carro eléctrico más vendido en Colombia en el 2025?

A lo largo del último año, varios usuarios empezaron a comprar carros eléctricos; los más populares y vendidos fueron las camionetas. Pero muchas de ellas tienen precios que van por encima de los 80 millones de pesos, posicionándose como unas de las mejores por su sistema moderno, pero también por ser grande y cómoda.

Pero sin duda, el gran líder de los eléctricos tipo automóvil es el BYD, que en los últimos años logró vender la mayor cantidad de carros en Colombia. Según dieron a conocer en los reportes de ‘Andemos’, esta marca logró aumentar sus ventas en un 160%, algo que da a entender que las personas cada vez más se inclinan por este tipo de automotores.

Seguir leyendo: ¿Cuáles son y cuánto valen los carros más vendidos de noviembre 2025? Ranking

El informe también reveló que esta marca, desde su llegada al país, ya logró superar más de 10 mil matrículas registradas. Por lo que, sin duda, hace que se posicione en el primer lugar como uno de los más vendidos.

Este tipo de carros está disponible en el mercado desde 40 millones de pesos o menos, según la forma en la que se compre, si es usado, nuevo, el kilometraje, entre otros factores. Por lo que se recomienda siempre ir con un experto a la hora de adquirir un vehículo, para poder conocer cuál es su estado real.