Este es lo que vale comprar el nuevo carro Tesla que llegó a Colombia; más barato de lo que se creía

Cada vez son más las marcas de carros que deciden aterrizar en Colombia, por lo que en los últimos años se han visto varios vehículos híbridos que se han tomado las calles del país y, sin duda, se vienen posicionando en el mercado. Por eso, una de las grandes en carros eléctricos, como Tesla, decidió llegar al territorio nacional para sorprender a todos con las funciones de sus automotores, que son muy populares en todo el mundo.

En la mañana de este jueves 20 de noviembre del 2025 se dio a conocer que la marca de vehículos eléctricos de Elon Musk, Tesla, ya estaba en el país. Lo que quiere decir que todos los amantes de esta apuesta, podrían tenerlo y disfrutar de este automotor por las vías del país.

Leer más: Lanzan subasta digital de carros y camionetas en remate: así puede participar

Tesla Motors Colombia S.A.S. es la nueva marca registrada en el país y que busca posicionarse en el mercado a nivel nacional. Pese a que estos carros son muy populares en Norteamérica, no se conoce cómo será la acogida de estos en el territorio nacional.

¿Cuánto vale comprar un Tesla en Colombia?

Contrario a lo que muchos creían, tener un carro Tesla en Colombia podría ser más económico de lo que se piensa. Al parecer, la marca se va a enfocar en comercializar dos de sus productos más vendidos, su carro Model 3 y Model Y.

Estos dos modelos se encuentran entre los más económicos, pues cada uno de estos vehículos tiene un precio aproximado de 110 millones de pesos. Aunque sigue siendo muy alto, puede estar a la altura de carros de otras marcas muy conocidas en el país que tienen algunos automotores en ese valor e incluso, un poco más.

Seguir leyendo: Revelamos los 3 carros híbridos más económicos en Colombia: ¿cuánto pagan de impuesto?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de W Radio Colombia (@wradioco)

El carro más costoso que Tesla va a tener por el momento en Colombia, va a tener un precio de un poco más de 169 millones de pesos. Además, esperan con el paso de los meses poder poner todo un centro de experiencia en Bogotá y Medellín, donde los usuarios van a poder asistir para conocer un poco más de la marca.

También, han dado a conocer que quieren mostrar en Colombia la importancia y el protagonismo que tienen los carros eléctricos en la actualidad, por lo que planean ser una de las primeras opciones para quienes quieran cambiar de vehículo en el país.