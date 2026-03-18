Tres discos de rock que cumplen 50 años en el 2026; A Day at the Races de Queen se destaca

El rock sigue revolucionándose como el paso de los años, pero sin duda hay varias canciones que se destacan pese a todos los nuevos estrenos que se dan a conocer mes a mes por bandas alternativas. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esas tres canciones de agrupaciones muy populares que en esta oportunidad cumplen 50 años de estar en diferentes emisoras y estadios de todo el mundo.

Muchas de ellas estuvieron en el top de las más importantes, mientras que otras se destacan porque tuvieron toda una historia detrás que hizo que el nombre de la banda empezara a sonar. Pero lo más relevante, varias muestran todo lo que fueron los inicios del rock, en donde los sonidos fuertes eran los protagonistas y los mensajes sociales daban una muestra de que las personas no estaban conformes con la situación que se vivía en el mundo.

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Tres discos de rock que cumplen 50 años en el 2026; Queen en ellos

A Day at the Races – Queen: Un disco que sin duda logró hacer que la banda llegara a lo más alto, en donde todos hablaban de ellos y de las canciones que llegaron antes, pero también después de este lanzamiento. Para muchos, el sencillo fue inspiración de los hermanos Marx, donde Freddie Mercury muestra un nuevo lado que pocos conocían en Queen, en donde todo suena un poco más fuerte y explosivo de lo que se venía viendo, pero también muestra otras canciones en donde él cumple otro papel, en donde es un poco más melancólico.

Destroyer – Kiss: Fue un disco que marcó a la banda por todo lo que hay detrás, pero también por el cambio que tuvieron en la producción, en donde se notó todo lo que querían mostrar respecto a la imagen de la agrupación. Además, en algunas canciones incorporan un toque distinto con la inclusión de la orquesta sinfónica, un coro de niños y una nueva balada que dejaba de lado el Kiss rudo, para mostrar algo más cercano al público.

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Dirty Deeds Done Dirt Cheap – AC/DC: Es uno de los discos que más dio de qué hablar sobre la banda, en especial porque, para muchos, no tuvo el reconocimiento que necesitaba. Muestra el rock de una forma totalmente diferente, en donde los sonidos bruscos fueron los verdaderos protagonistas, al hacer que las canciones fueran un poco más “sucias”. Para muchos, es una obra de arte, mientras que otros siguen pensando que es algo que nunca debió publicar la agrupación.