¿Cuáles son las láminas más difíciles de conseguir del álbum Panini 2026? Las venden en una millonada

El pasado viernes Primero de Mayo se dio el lanzamiento oficial del álbum Panini y ya cientos de personas están destapando sus sobres para encontrar la lámina de sus jugadores favoritos. Esta es una edición especial, pues podría ser la última vez que participan grandes figuras, tanto colombianas como extranjeras, que reciben cientos de halagos.

Por eso, en esta oportunidad te presentamos cuáles son esas láminas que, para los grandes coleccionistas y fans de Panini, se consideran como lo más complejo de conseguir. Incluso, en varias oportunidades, se ha mencionado que pocas personas logran obtenerlos y quienes los tienen, pueden llegar a cobrar una millonada por ellos.

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¿Cuáles son las ‘monas’ más difíciles de conseguir en Panini 2026?

Según se dio a conocer por el medio de comunicación Valor Analitik, para llenar este nuevo álbum, las personas van a tener que hacer una gran inversión. De hecho, se dice que tendrían que comprar al menos 980 láminas, pero debe tener en cuenta que en ocasiones salen repetidas, así que la inversión podría ser mayor de lo que se imagina.

Además, hay algunas ‘monas’ que sin duda podrían generarle un costo adicional, pero no solo porque son muy dfiíciles de conseguir, sino porque en ocasiones, para poderlas obtener, es mucho mejor comprarlas por aparte con coleccionistas.

Una de las más complejas de conseguir es la ficha edición especial 00; aparece en muy pocos sobres, así que algunas personas compran la caja para poder conseguirla y ni así logran encontrarla. Por eso, finalmente acceden a comprarla, por un valor de $80.000 o más, según sea el lugar donde la encuentre.

Argentina tendrá dos láminas que serán un poco complejas de conseguir; primero está la del escudo de la AFA, que tendrá una versión metalizada. En pocas oportunidades sale a la primera y, sin duda, será una ficha con gran valor económico, pero también especial para todos los fans.

De esta misma selección está la ficha de Messi; esta sería la última vez que el jugador argentino va a estar en el álbum, así que podría ser muy complejo de conseguir. Está en muy pocos sobres y la búsqueda podría ser algo larga.

Cristiano Ronaldo no se queda atrás; ‘El Bicho’ estará por última vez en el Mundial de la FIFA 2026, así que los fans deben buscar muy bien esta lámina, pues se podría posicionar como la segunda más compleja de encontrar para esta edición.

Finalmente, la de Kylian Mbappé, el jugador de Francia, será otra de las más complejas de conseguir en esta edición; el jugador está en su máximo prime en el Real Madrid, siendo uno de los mayores goleadores. Se dice que la lámina de este deportista podría llegar a tener un costo de más de $70.000 y son pocos los que la encuentran a la primera.