La canción más aterradora de Metallica, según expertos: marcó un antes y un después en la banda

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del metal y de la música en general. Esta agrupación proveniente de San Francisco ha encantado a miles de fanáticos en el mundo, gracias a su capacidad y estilo.

Los liderados por James Hetfield han marcado época de forma irrepetible, a partir de un catálogo profundo de éxitos, y de álbumes que han sido inolvidables para sus seguidores.

Más noticias: Esta sería la canción más “odiada” de Metallica; solo la han tocado una vez en vivo y fue hace 10 años

Varios éxitos de esta banda gozan de una potencia irrepetible. Sin embargo, muchas de ellas también gozan de un estilo oscuro e inigualable en su letra y en su sonido.

Recientemente, expertos eligieron la canción más aterradora en la historia de Metallica, y aquí les contamos de cuál se trata.

¿Cuál es la canción más aterradora de Metallica?

Metallica ha sorprendido a sus fanáticos en incontables ocasiones desde hace varias décadas. El poderío de esta banda ha sido notable, y también lo ha destacado la forma en que ha logrado imprimir sentimientos profundos en varias de sus letras.

Muchas de las canciones de Metallica exploran sentimientos de euforia y estridencia. Sin embargo, la banda también ha sido capaz de indagar en los sotanos más profundos de la vida, al punto de llegar a generar escalofríos en sus fans.

Gracias a esto, algunas de sus composiciones han llegado a ser inolvidables, y de hecho, han sido de las más escalofriantes del mundo del metal.

Sin embargo, hay una que se lleva la corona dentro de esta categoría. Recientemente, Rolling Stone publicó un ranking de 25 canciones que son muy terroríficas.

Más noticias: Exmiembro de Iron Maiden eligió su disco favorito de Metallica: “me ayuda a salir del bajón”

Allí destacaron varias bandas, aunque, una de las más particulares fue, nada más y nada menos que, Metallica, con una de sus canciones más insignes.

Según Rolling Stone, la composición más terrorífica de los provenientes de San Francisco es ‘One’, una canción del ‘…And Justice for All’ de 1988.

El sonido de este éxito es bastante oscuro, pero incluso más lo es su letra. Allí se narra la historia de un soldado en guerra, quien ha sufrido heridas graves en combate, e incluso ha perdido varias de sus extremidades.

Esto, claramente ha generado varios escalofríos en el mundo del metal, por lo que es una de las más estremecedoras en la carrera de Metallica.

Sin dudas, esta canción es legendaria, y marcó un antes y un después en el estilo de la banda, al punto de ser uno de sus mayores éxitos de la historia.