Este sería el ‘setlist’ de Korn para su show en Bogotá: ¿Tocarán ‘Freak on a Leash’?

Korn se prepara para un show imperdible en Bogotá. La banda de Jonathan Davis llega a la ciudad para presentar un concierto brillante frente a todos sus fanáticos, quienes ya agotaron al completo el Coliseo MedPlus.

La agrupación abrirá su gira por Latinoamérica, y lo hará con un show que se prepara para ser absolutamente brillante, con sus mejores éxitos y varias emociones en una noche llena de nu metal.

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Si usted es uno de los que asistirá a este show y no quiere perderse ni un detalle, les contamos que la banda se perfila con un repertorio histórico, y aquí se lo presentamos.

El ‘setlist’ que tocaría Korn en Bogotá

Desde el gran anuncio de Korn en Bogotá, la emoción del público ha sido notable. Miles de fanáticos demostraron su pasión por la banda, al agotar rápidamente gran parte de la boletería para este show.

La agrupación regresa a la capital por primera vez desde 2017, cuando dio un concierto imperdible desde el Chamorro Entertainment City Hall de Bogotá.

Este será su tercer show en Colombia, tras su show inicial en 2010, con el que demostraron que la potencia de Korn es capaz de poner a temblar a la capital.

Sin lugar a dudas, este será un show especial para la banda de California, sobre todo por lo que será el comienzo de un gran recorrido que llevarán a cabo por Latinoamérica.

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Al ser su primer concierto en este tramo del año, se desconoce con exactitud cual será su ‘setlist’. No obstante, a partir de su última presentación a gran escala en 2025, se espera que el repertorio incluya las siguientes canciones:

Blind Twist Here to Stay Got the Life Clown Did My Time Porno Creep Shoots and Ladders Cold Coming Undone Twisted Transistor A.D.I.D.A.S. Dirty Somebody Someone Y’All Want a Single 4 U Falling Away From Me Divine Freak on a Leash

Cabe aclarar que esta lista de canciones está sujeta a cambios, o a posibles sorpresas que tenga preparada la banda para su público en Colombia.

Lo cierto es que la cita es el próximo 2 de mayo desde el escenario del Coliseo MedPlus de Bogotá, con un show histórico para Korn y todos sus fanáticos en el país.