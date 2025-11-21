El rock es uno de los genéros más escuchados en todo el mundo, por lo que cientos de personas recuerdan a varias agrupaciones que se han posicionado a lo largo de la historia. Entre ellas, hay varias que son consideradas las más iconicas, como Queen, que con varias de sus canciones han podido llegar a multiples rincones del mundo.

Al igual que en los últimos años, Billboard ya dio a conocer el listado oficial de las mejores bandas de rock que no solo se han posicionado como las mejores, sino que tienen los videos más vistos en plataformas musicales, en donde se habla de su talento. Por eso, si usted hasta ahora está aprendiendo del genéro, debe tener en cuenta las canciones de estas agrupaciones para poder entender más sobre las verdaderas leyendas.

TOP 5 de las mejores bandas de rock de la historia según Billboard

5. Queen: Esta es una de las agrupaciones más iconicas de la historia, en donde Freddie Mercury, uno de los cantantes más importantes de rock, que con ‘Bohemian Rhapsody’ logró ser escuchado en varios de los estadios más importantes a nivel mundial. Pese a que falleció hace varios años, sus canciones siguen activas y suenan en varios festivales de música, como eventos deportivos.

4. Pink Floyd: La banda se formó a mediados de los años 60 y aunque muchso creen que ellos fueron los inventores del rock, en realidad no fue así, pero si lograron que sus canciones sonaran en varios rincones del mundo. La banda fue compuesta por David Filmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright y Syd Barrett, que logró convertir estas canciones en toda una experiencia.

3. Led Zeppelin: Son considerados una de las bandas de rock más importantes en la historia y una de las más grandes, este cuarteto marco los estandares de todo lo que tenía que ser el rock para ser todo un éxito, por lo que sus canciones y albumes llegaron a la historia. Además, sus hazañas en el escenario fueron iconicas, al punto que las entradas para sus shows se agotaban en tiempo record.

2. The Rolling Stones: Para muchos, está banda es considerada la mejor del “rock and roll” en todo el mundo. Por lo que lograron hacer historia e hicieron una gira en norteamerica que en 1969 los llevo a la historia e incluso los mantiene activos en la actualidad con sus iconicas canciones.

1. The Beatles: John, Paul, George y Ringo demostraron que todo su talento, como su creatividad servía para hacer canciones que fueron muy comerciales, al punto de destacar sus canciones de rock fueron conocidas en todo el mundo, al punto que aún en la actualidad son escuchadas en todo el mundo.

Los expertos músicales consideran que esta es una banda con ritmos que lograron posicionar sus canciones en la radio a nivel internacional. Incluso, varios artistas internaciconales han hecho una nueva versión de estos sencillos, con el fin de darla a conocer en nuevos ritmos.