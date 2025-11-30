Estos son los mejores conciertos de Rock que se van a realizar en el 2026; AC/DC entre ellos

Falta tan solo un mes para que se dé inicio al 2026, por lo que hay cientos de personas esperando los importantes eventos que se van a realizar durante este tiempo. Según se dio a conocer en redes sociales, hay varios conciertos de bandas que llenaran relevantes estadios solos, como otras que hacen parte de los carteles de los festivales más relevantes a nivel internacional.

Muchos de ellos tendrán paso por Colombia, mientras que otros definitivamente, solo estarán a nivel internacional por dos motivos, el primero, no incluyeron al territorio nacional en su listado o ya pasaron en los últimos meses por esta zona. Sin embargo, hay algunos que van a llegar a sitios cercanos, por lo que si usted quiere asistir, esta sería una buena opción.

Los mejores conciertos de rock del 2026

Guns N’ Roses: La banda ya se presentó en Colombia, pero tiene todo listo para seguir en el 2026 por otros paises, por lo que si quiere verlos, en marzo del 2026 regresan nuevamente a los escenarios por todo lo alto. Todo empieza en México (Monterrey), después en Sudamérica (Abril), Europa (Mayo), Norteamérica (Julio-Septiembre).

AC/DC: La banda ya dio a conocer todo lo relacionado con su gira Power Up Tour, por lo que el siete de abril llegan a México y después a otros paises en donde esperan llenar los escenarios con su tour. Desafortunadamente, no se tiene información sobre su presunta llegada a Colombia, por lo que si quiere verlos, tiene que visitar uno de los paises cercanos.

Korn: La banda de metal anunció su gira continental hace varios meses y ya se tienen detalles sobre todo los paises que van a visitar. Entre ellos, está colombia con su gira que va a llegar al Coliseo MedPlus de Bogotá el 2 de mayo del 2025.

My Chemical Romance: Uno de los conciertos más esperados en Colombia para el 2026 es el de esta agrupación que sin duda marcó la adolescencia de cientos de personas en todo el mundo. Se espera que se presenten el 22 de enero en el escenario Vive Claro de Bogotá.

Soda Stereo: La banda argentina tiene todo listo para empezar con su gira y en esta oportunidad le agregaron una parada en Colombia, por lo que próximo 28 y 29 de mayo se van a presentar en el Movistar Arena de Bogotá.