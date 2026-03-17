Este es el setlist que tocaría The Killers en el Festival Estéreo Picnic 2026: ¿Cantan ‘Mr. Brightside’?

The Killers es una de las bandas protagonistas en la industria de la música durante este fin de semana. La icónica agrupación de Brandon Flowers se presentará en Colombia, con el marco del Festival Estéreo Picnic 2026.

Esta icónica agrupación dirá presente desde el Parque Simón Bolívar, como uno de los grandes ‘headliners’ de este festival, para la emoción de cada uno de sus fanáticos.

Sin lugar a dudas, esta icónica banda prepara un show imperdible, y si es uno de los fanáticos llenos de expectativa, aquí les tenemos el ‘setlist’ que prepararía la agrupación.

El ‘setlist’ que prepara The Killers para el Festival Estéreo Picnic 2026

The Killers ha sido, indudablemente, una de las bandas más queridas en Colombia en los últimos años. Esta legendaria agrupación ha marcado a toda una generación, gracias a canciones brillantes.

Esta será la quinta presentación de The Killers en el país, y la tercera en el marco del Festival Estéreo Picnic, en el cual ha dicho presente en 2013 y 2018.

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La agrupación hará una pequeña gira de festivales, que tendrá una parada clave el próximo 19 de marzo desde Asunción, Paraguay, en el marco del ‘Asunciónico’.

En el caso del Festival Estéreo Picnic, su show está pautado para el próximo 21 de marzo desde el escenario del Parque Simón Bolívar.

Para dicha fecha, The Killers prepara, sin dudas, un repertorio lleno de grandes éxitos, y letras imperdibles que serán coreadas por su público.

Hasta ahora, la banda no ha revelado de manera oficial su lista de canciones a tocar en vivo. Sin embargo, a partir de sus últimos conciertos, se proyecta que su show esté conformado de la siguiente manera:

Human Somebody Told Me Spaceman Smile Like You Mean It Shot at the Night For Reasons Unknown Go Your Own Way Read My Mind All These Things That I’ve Done When You Were Young Caution Mr. Brightside

Esta lista de canciones está sujeta a cambios y posibles sorpresas de The Killers.

¿A qué hora se presentará la banda?

Si usted es uno de los fanáticos que asistirá al Festival Estéreo Picnic y desea ver a The Killers, les recordamos que su show será el próximo sábado.

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La presentación de la banda está pautada para llevarse a cabo a las 10:15 p.m., desde el escenario Estéreo Picnic Smirnoff.