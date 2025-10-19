Estas son las 3 canciones que Kiss ha tocado más de 2000 veces en sus conciertos ¿Lo sabía?

A lo largo de más de 50 años, Kiss ha sido sinónimo de espectáculos arrolladores, dejando una huella indeleble en la historia del rock. La banda, ha llevado el concepto de concierto en vivo a un nivel casi teatral, con efectos visuales, vestuarios llamativos, maquillaje extravagante y un virtuosismo único con sus instrumentos.

Los shows de Kiss no solo se han convertido en un deleite para los sentidos, sino en un evento de culto para sus miles de seguidores, quienes siempre han sido testigos de su inconfundible estilo. En 2023, la banda anunció su retiro definitivo de los escenarios, aunque las sorpresas no cesan.

Le puede interesar: Paul Stanley recuerda a Ace Frehley con su foto favorita en emotivo homenaje

No obstante, en 2025, Kiss confirmó que realizará una residencia especial en Las Vegas, en el Virgin Hotels, que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre, marcando un nuevo capítulo en su legado de conciertos en vivo.

Las 3 canciones que más ha tocado Kiss en vivo

A lo largo de sus más de 2,000 presentaciones, hay tres canciones que se han convertido en las favoritas del público y que jamás faltan en el repertorio de Kiss. Estos temas no solo destacan por su popularidad, sino que son esenciales para comprender el impacto de la banda en el rock clásico.

Necesita saber: Los mejores riff que dejó Ace Frehley, el legendario guitarrista y fundador de Kiss

‘Rock and Roll All Nite’ es, sin lugar a dudas, el himno de la banda. Este tema de 1975, incluido en el álbum Dressed to Kill, ha sido la carta de presentación de Kiss durante décadas. Su energía arrolladora y su estribillo pegadizo lo han convertido en el cierre perfecto para cada show, con las multitudes coreando junto a la banda.

Otro clásico indispensable es ‘Detroit Rock City’, que tiene un vínculo especial con Kiss. Según Paul Stanley, esta canción nació como un homenaje a la ciudad de Detroit, donde el grupo encontró su primer gran reconocimiento como cabezas de cartel. Sin embargo, también tiene una carga emocional más profunda, ya que la letra fue inspirada por un trágico suceso que ocurrió durante una gira.

Ver también: “Un soldado del rock”: Kiss se pronuncia con emotivo mensaje tras la muerte de Ace Frehley

Por último, ‘Love Gun’ se ha mantenido como uno de los pilares del repertorio de Kiss. Esta canción no solo representa la esencia de la banda, sino que también se ha convertido en una de las más queridas por los fanáticos, que no pueden esperar a escucharla en vivo.

El legado de Kiss

A lo largo de los años, Kiss ha demostrado que su legado va más allá de las canciones; su presencia en el escenario es lo que realmente los define. Con estas tres canciones icónicas, la banda ha consolidado una carrera llena de éxitos, y su historia continúa siendo una de las más impactantes en la música rock.

Más noticias

¿De qué murió Ace Frehley? Kiss despide a una de sus leyendas