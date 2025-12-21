La historia detrás de la colaboración entre Michael Jackson y Freddie Mercury; iban a hacer historia

Hay leyendas musicales que a lo largo de sus carreras han hecho historia, por lo que, sin duda, se caracterizan por todo lo que hicieron durante su carrera musical. Uno de ellos fueron Freddie Mercury y Michael Jackson, quienes sin duda se coronaron como los reyes del rock y el pop, respectivamente.

Una de las canciones más populares de la historia es “There Must Be More to Life Than This”, una canción que hicieron Freddie Mercury junto a Michael Jackson en 1985, cuando los dos estaban en el mejor momento de sus carreras. Este fue un éxito aclamado por cientos de personas, quienes en todo momento estaban hablando del gran logro de los 80.

¿Cómo nació la colaboración entre Michael Jackson y Freddie Mercury?

Lo que pocas personas saben es que esta colaboración no terminó siendo lo que muchos pensaron, pues, pese al éxito de los artistas, nunca se dio de la forma adecuada.

Freddie Mercury escribió la canción a inicios de los años 80, en un momento donde su éxito era todo lo que tenía. Sus canciones sonaban en todo momento, las giras no paraban de llegar y todo iba de la mejor manera.

La canción se grabó en 1982, pero no llegó a ser parte del disco de Queen, ni mucho menos en el de Michael Jackson, al parecer por un cruce de egos. Sin embargo, ellos seguían trabajando en otras canciones, como ‘State of Shock’ y ‘Victory’.

Al principio, los dos querían unir lo mejor de los dos mundos. Es decir, un poco de rock y de pop, pero no se pudieron poner de acuerdo, pese al gran talento que tenían los artistas; en algunos momentos chocaban con sus ideas.

Con el paso de los días, todo fue empeorando un poco más, al punto que las agendas ya no coincidían en ningún caso. Por lo que Mercury regresó a Europa, mientras que Jackson se quedó en Estados Unidos.

Pese a todo, Freddie Mercury se logró quedar con los derechos de este lanzamiento musical, por lo que tiempo después logró lanzarla en 1985 y la lanzó en su álbum como solista. Pero siempre quedó la duda de lo que hubieran sido estas canciones con Michael, teniendo en cuenta todo lo que representaron los dos para la industria musical.

Por ahora, no se conocen detalles, ni el audio original de lo que habría sido esta canción. La primera vez que se escucharon solo unos segundos fue en ‘Queen Forever’, pero no hay más detalles sobre todo lo que habría sido este sencillo.