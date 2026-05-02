James Rodríguez prende las alarmas por baja HOY en el Minnesota United ¿Lesión a 39 días del mundial?

Los fans de la selección Colombia y de su eterno capitán, James Rodríguez, encienden sus alarmas nuevamente por la salud del deportista. Hace unos meses, cuando se jugó el amistoso de la tricolor en Estados Unidos, el jugador tuvo que acudir a urgencias por un problema de salud y ahora, nuevamente, se dice que sería baja en su juego de HOY con el Minnesota United.

Desde que el colombiano llegó a la MLS, muchos han criticado su estilo de juego, pero la realidad es que no ha logrado sumar muchos minutos, situación que preocupa por todo lo que podría ser su estado para el Mundial de la FIFA 2026. Pues el jugador no logra tener continuidad, lo que hace que su desempeño no sea el mejor en las canchas, llegando a no ser titular.

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James Rodríguez sale de la convocatoria de HOY con el Minnesota United

En las últimas horas, el equipo de la MLS en donde juega James Rodríguez dio a conocer que el jugador tendría que salir de la convocatoria. Es decir, no va a estar en la banca, esto teniendo en cuenta que tendría que asistir nuevamente a un centro médico.

Según dice en el comunicado oficial que dio el Minnesota United, por ahora no podría jugar el colombiano debido a que se debe someter a un procedimiento médico de rutina que estaba previamente programado. Aunque no dan muchos detalles sobre todo lo que estaría detrás de esto, sí dicen que podría estar unos días fuera de las canchas.

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🚨 Out, otra vez. James Rodríguez estará fuera de la convocatoria para el partido de hoy del Minnesota United vs. Columbus Crew por la fecha 11 de la MLS. El 10 debe cumplir con unos procedimientos médicos rutinarios pre-establecidos que lo marginarán del encuentro. pic.twitter.com/GkbsPAGrBq — Colombia Xtra 🇨🇴 (@Colombia_Xtra) May 2, 2026

Sin duda, esto prende las alarmas entre todos los fans del jugador, teniendo en cuenta que faltan tan solo 39 días para que se dé inicio al Mundial de la FIFA. Todo lo relacionado con las convocatorias ya se estaría preparando entre los cuerpos técnicos de cada selección y aún sería un misterio si James será el diez que va con la tricolor.

Por ahora, James solo lleva 103 minutos jugados desde su llegada al equipo estadounidense. Este mes quedan solo cinco partidos, de los cuales ya se perderá uno, que es el de hoy contra Columbus Crew.