Este es el extraño fenómeno que estaría alargando los días ¿Ahora duran 25 horas?

A lo largo de los últimos días, cientos de personas han reportado en redes sociales que sienten que los días estarían pasando algo más lento, algo que los estaría agotando más de lo normal. Aunque en un principio se pensaba que esto era que estaba solo en la cabeza de algunas personas, investigadores revelaron detalles de un extraño fenómeno que al parecer estaría alargando los días.

En días pasados, un equipo de investigación de la Universidad de Viena dio a conocer que la jornada de los días estaría siendo un poco más larga de lo normal. Esto haría que no solo se sienta que el día dura más, sino que todo en la tierra tenga un cambio que pocos pueden descifrar.

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¿Los días ahora están durando 25 horas?

La Universidad de Viena y ETH Zúrich dieron a conocer que en los últimos meses, la duración de los días viene teniendo un cambio bastante significativo. Al parecer, los días se estarían haciendo más largos, al paso de ser 1.33 milisegundos más largos cada siglo, algo que no se logra percibir con mucha facilidad.

Este fenómeno sería una de las consecuencias del cambio climático, esto teniendo en cuenta que está aumentando el nivel del mar y el deshielo polar, que poco a poco está dejando graves consecuencias en la tierra. De hecho, investigadores que llevan años estudiando este fenómeno han mencionado que en los últimos años el alargamiento de los días está sucediendo mucho más rápido de lo normal.

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Hace varios años, ya se había hablado de todo lo que estaba pasando con este fenómeno, que sin duda preocupa a cientos de personas. Pero no solo por el hecho de que sea un día más largo a lo que estaban acostumbradas las personas, sino por todas las consecuencias que tiene a largo plazo todo lo relacionado con el calentamiento global.

Por ahora, no se habla de posibles soluciones que ayudarían a frenar un poco que los días sean más largos. Pero este tema ya está siendo estudiado por varios expertos, quienes buscan la manera de recuperar el medio ambiente acabando un poco con el calentamiento global.