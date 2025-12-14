La canción con la que Freddie Mercury enamoró a Mary Austin: es perfecta para dedicar a su ser amado

Freddie Mercury es una de las leyendas más grandes en la historia del rock. Este artista ha encantado a miles de fanáticos de la música, quienes se han hecho adeptos al género, gracias a himnos interpretados por Queen y por este cantnante.

Los éxitos de Freddie Mercury se caracterizaron por un largo tiempo por temáticas profundas, creativas e incluso revolucionarias para el género.

Sin embargo, una de las temáticas que predominó, y que incluso, era de las especialidades de Mercury era el amor. Por ello, aquí les hablaremos sobre una canción que puede ser perfecta para dedicar a su ser amado, y con la que Freddie conquistó a Mary Austin

El amor de Freddie Mercury y Mary Austin

Freddie Mercury se ha convertido en una figura reconocida de la comunidad LGBTIQ+. El cantante de Queen fue bastante abierto con su homosexualidad.

Sin embargo, una particularidad que algunos fanáticos desconocen es que Mercury también tuvo una relación heterosexual que acabó por ser vital en su vida.

Se trató de Mary Austin, una mujer que compartió varios años junto al astro musical, y que incluso, cuidó al cantante por largo tiempo después de su ruptura.

Este verdadero amor entre Austin y Mercury fue más allá. Incluso, una vez fallecido Freddie, gran parte de su herencia fue dejada a Mary.

Ambos construyeron una unión notable. Puntualmente, hay un clásico de Queen que está dedicado a Austin y que acabó por enamorarla al consumar esta unión.

Esta se trata de ‘Love of My Life’, una de las baladas más grandes del rock, y donde se expresa un amor de tamaño enorme, y con una pasión notable.

En este éxito, Mercury expresa una unión sumamente fuerte, pero también expresa la melancolía por sentir la ausencia de este amor.

Dicha letra expresa a un protagonista que ruega para que su ser querido no aleje su amor de él. De hecho, expresa que este sentimiento significa mucho en su corazón.

Esta canción fue dedicada a Mary y acabó por enamorar a esta mujer por largos años. Por ello, sin dudas, este éxito puede ser ideal si quiere dedicarlo a algun ser amado, en una muestra clara de la sensibilidad de Queen y del rock.