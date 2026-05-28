¿Se calienta constantemente el cargador de su celular? Esta falla podría dañar su teléfono

El sobrecalentamiento del cargador del celular se ha convertido en una de las señales de alerta más frecuentes entre los usuarios de dispositivos móviles. Aunque muchas personas consideran normal que el adaptador aumente ligeramente su temperatura durante la carga, los especialistas advierten que el calor excesivo podría esconder fallas peligrosas capaces de afectar tanto el teléfono como la seguridad del hogar.

Uno de los principales riesgos aparece cuando el cargador alcanza temperaturas demasiado altas o permanece caliente durante largos periodos. En esos casos, el problema ya no corresponde a un funcionamiento habitual. Expertos de la marca INIU explican que un accesorio sometido constantemente al calor extremo puede deteriorarse internamente, provocar daños eléctricos e incluso aumentar el riesgo de incendio si continúa conectado sin supervisión.

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El aumento moderado de temperatura ocurre porque la corriente eléctrica circula de manera constante entre el adaptador, el cable y el celular. Los cargadores modernos incorporan sistemas de protección que ayudan a controlar el calor y mantenerlo dentro de parámetros seguros. Sin embargo, cuando el usuario nota que el dispositivo quema al tacto o tarda demasiado tiempo en enfriarse, conviene actuar de inmediato.

¿Qué riesgos hay para los celulares el sobrecalentamiento?

Además del peligro eléctrico, el sobrecalentamiento también impacta directamente en el rendimiento del smartphone. Las altas temperaturas aceleran el desgaste de la batería, reducen su capacidad de almacenamiento energético y pueden generar daños permanentes en componentes internos del equipo. En algunos casos, el celular comienza a cargarse más lento o presenta fallas repentinas relacionadas con la alimentación eléctrica.

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¿Por qué se pueden sobrecalentar los celulares?

Entre las causas más comunes figura el uso de cargadores genéricos o de baja calidad. Muchos accesorios económicos carecen de sistemas eficientes de disipación térmica y utilizan materiales poco resistentes al calor. Esa combinación favorece el incremento de temperatura durante sesiones prolongadas de carga.

Otra situación frecuente involucra cargadores incompatibles con el modelo del teléfono. Los fabricantes recomiendan utilizar accesorios originales o productos certificados que garanticen un suministro estable de energía. De lo contrario, las irregularidades eléctricas pueden generar sobrecargas y elevar peligrosamente la temperatura del adaptador.

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Los cables dañados también representan un factor importante. Dobladuras, roturas internas o conexiones defectuosas alteran el flujo eléctrico y provocan calentamientos anormales. A esto se suman hábitos cotidianos que empeoran el problema, como cargar el celular sobre camas, sillones o superficies blandas que impiden la ventilación adecuada.

¿Cómo solucionarlo?

Cuando exista sospecha de sobrecalentamiento, los especialistas aconsejan desconectar inmediatamente el cargador de la corriente y retirarlo del celular. Si el accesorio presenta manchas, plástico derretido o señales de quemaduras, lo más recomendable es dejar de utilizarlo y reemplazarlo por uno certificado. Continuar usando un cargador en mal estado podría poner en riesgo tanto el dispositivo móvil como la seguridad del usuario.