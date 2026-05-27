Álbum Panini 2026 kit de actualización: ¿qué es y cuándo se podría comprar en Colombia?

El álbum Panini del Mundial 2026 ha sido, sin dudas, una de las mayores emociones de los últimos meses en redes. Los amantes del fútbol han disfrutado de gran manera la pasión de este torneo, sobre todo con esta icónica colección de láminas.

Tal y como sucede cada 4 años, Panini volvió a sacar una colección especial por el Mundial de la FIFA. Muchos ya la han completado, aunque, la gran franquicia italiana lanzará pronto nuevos stickers.

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Panini prepara su kit de actualización para el Mundial de 2026, y aquí les contamos todos los detalles de lo que serán estos nuevos stickers, para que pueda coleccionarlos y terminar su álbum.

¿Qué es el kit de actualización del álbum Panini del Mundial 2026?

Durante los últimos días, el Mundial de 2026 ha vivido una gran cantidad de emociones. Países participantes de este torneo han revelado sus convocatorias, con los protagonistas que representarán a su bandera.

Esto ha generado gran emoción en el mundo del fútbol. Sin embargo, también ha producido algunas dudas respecto al álbum Panini 2026.

Aunque la gran mayoría de los convocados están presentes en la colección, hay grandes ausencias, como es el caso de Neymar, u otros futbolistas que no estarán presentes en el torneo.

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Esto ya ha pasado en años anteriores y puede parecer un error grave. No obstante, para remediar esto, desde Panini han implementado el kit de actualización.

Este es un set de stickers nuevo que incluirá los convocados faltantes, pero también eliminará a los que no estarán en este torneo.

En caso de que quiera adquirir el kit de actualización, les contamos que, aunque no hay una fecha oficial, Panini ha revelado algunos detalles de lo que será esta adición.

Según explicó hace pocos días el vicepresidente de Panini, Luis Felipe Gallego para Noticias Caracol, este kit está pautado para salir al mercado entre el final de junio, y el principio de julio.

En lo que se refiere al precio este estaría entre 99.000 y 119.000 pesos. Claramente esto ha generado gran emoción para los fanáticos del balompié, sobre todo por la posibilidad de tener láminas legendarias como la de Neymar, quien dirá presente en este torneo que comenzará el próximo 11 de junio, con el partido entre México y Sudáfrica.