Así roban su identidad desde el celular; cómo funciona, cómo evitarlo y qué hacer para protegerse
Los robos de identidad han incrementado a raíz de la evolución tecnológica, acá le contamos como funcionan estos mecanismos.
Los robos de identidad han incrementado a raíz de la evolución tecnológica, acá le contamos como funcionan estos mecanismos.
El avance tecnológico ha transformado la vida cotidiana, pero también ha impulsado nuevas formas de delincuencia que hoy operan con mayor alcance en Colombia. El aumento de los fraudes digitales ha encendido las alarmas, especialmente por el crecimiento del robo de identidad a través de dispositivos móviles.
Las nuevas metodologías de estafa combinan herramientas tecnológicas con estrategias de manipulación que permiten a los delincuentes acceder a información personal sin necesidad de contacto directo o de hurto del dispositivo. En este escenario, el celular se convierte en el principal objetivo, ya que concentra datos sensibles, accesos a cuentas bancarias, redes sociales y plataformas digitales.
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A diferencia de los métodos tradicionales, estas modalidades no siempre resultan evidentes. Los atacantes aprovechan errores cotidianos, descuidos y la confianza de los usuarios para ingresar a diferentes paginas.
Los ciberdelincuentes utilizan diferentes mecanismos para obtener información personal y tomar el control de cuentas. Entre los más frecuentes se encuentran:
¿Qué hacer si detecta un robo de identidad?
Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora