Así roban su identidad desde el celular; cómo funciona, cómo evitarlo y qué hacer para protegerse

El avance tecnológico ha transformado la vida cotidiana, pero también ha impulsado nuevas formas de delincuencia que hoy operan con mayor alcance en Colombia. El aumento de los fraudes digitales ha encendido las alarmas, especialmente por el crecimiento del robo de identidad a través de dispositivos móviles.

Las nuevas metodologías de estafa combinan herramientas tecnológicas con estrategias de manipulación que permiten a los delincuentes acceder a información personal sin necesidad de contacto directo o de hurto del dispositivo. En este escenario, el celular se convierte en el principal objetivo, ya que concentra datos sensibles, accesos a cuentas bancarias, redes sociales y plataformas digitales.

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A diferencia de los métodos tradicionales, estas modalidades no siempre resultan evidentes. Los atacantes aprovechan errores cotidianos, descuidos y la confianza de los usuarios para ingresar a diferentes paginas.

¿Cómo pueden robar la identidad desde el celular?

Los ciberdelincuentes utilizan diferentes mecanismos para obtener información personal y tomar el control de cuentas. Entre los más frecuentes se encuentran:

Enlaces fraudulentos: envían mensajes que simulan provenir de bancos o empresas. Al ingresar datos en estos sitios falsos, la víctima entrega su información sin darse cuenta.

envían mensajes que simulan provenir de bancos o empresas. Al ingresar datos en estos sitios falsos, la víctima entrega su información sin darse cuenta. Aplicaciones maliciosas: algunas plataformas falsas o no verificadas solicitan permisos y acceden a contactos, mensajes, contraseñas y datos financieros.

algunas plataformas falsas o no verificadas solicitan permisos y acceden a contactos, mensajes, contraseñas y datos financieros. Duplicación de SIM: el delincuente obtiene el control del número telefónico y recibe códigos de verificación, lo que le permite ingresar a cuentas personales.

el delincuente obtiene el control del número telefónico y recibe códigos de verificación, lo que le permite ingresar a cuentas personales. Redes WiFi públicas inseguras: estas conexiones facilitan la interceptación de datos, especialmente cuando el usuario realiza transacciones o inicia sesión en plataformas sensibles.

estas conexiones facilitan la interceptación de datos, especialmente cuando el usuario realiza transacciones o inicia sesión en plataformas sensibles. Llamadas: los estafadores se hacen pasar por funcionarios, empresas o incluso conocidos por medio de llamadas para convencer a la víctima de entregar información privada.

¿Qué hacer si detecta un robo de identidad?

Detenga cualquier aprobación o desembolso de inmediato: solicite que el proceso quede suspendido mientras se adelanta la verificación.

Solicite el rastro del trámite: pida detalles como correos, número de contacto, dispositivo, dirección IP u otros datos relacionados. Esta información respalda su reclamación.

Formalice el reclamo por escrito: no se limite a llamadas telefónicas; deje constancia a través de los canales oficiales.

Conserve todas las evidencias: guarde correos, mensajes, capturas de pantalla y notificaciones que puedan servir como prueba.

Verifique y corrija información incorrecta: revise los datos asociados a su nombre y solicite ajustes para evitar inconvenientes en el futuro.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora