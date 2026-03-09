¿Cómo saber si un celular tiene 5G? Pasos para revisar en Android y iPhone

El 5G ha abierto la puerta a un nuevo mundo de posibilidades tanto para los usuarios que lo usan como para las marcas que prestan el servicio de esta red movil. No obstante, puede que a la fecha, muchas personas no estén aprovechando de esta conectividad por desconicimiento sobre si su equipo movil puede aprovechar de este beneficio.

En la actualidad algunos celulares incluyen en su estrategia de promoción decir que viene incluido con tecnología 5G. Sin embargo, siempre es promocionado este beneficio, pese a contar con él. Por eso, si recientemente ha adquirido un teléfono movil o si ya lo tiene y quiere saber si cuenta con esta tecnología aquí le contamos cómo puede hacerlo con unos sencillos pasos.

Le puede interesar: ¿No lo ha hecho? Así puede activar la red 5G en su celular; le decimos paso a paso

Red 5G – imagen de referencia // Foto: Getty Images

Pasos para revisar si un celular tiene 5G en Android

En el caso de los dispositivos Android, debe realizar estos pasos:

Abra la configuración de su dispositivo. Diríjase a la sección de Conexiones, Redes e Internet o Datos móviles. Entre a la parte de ajustes de la SIM o su línea móvil. Finalmente, acceda a la parte que dice ‘Tipo de red preferida’ y verifique si aparece 5G.

Pasos para revisar si un celular tiene 5G en iPhone

En el caso de iPhone, los modelos de iPhone 12 y posteriores ya vienen compatibles con las redes 5G. Sin embargo, para saber si su dispositivo tiene acceso a la nueva red debe seguir los siguientes pasos:

Abra la configuración de su celular con sistema iOS. Diríjase a la opción ‘Red celular’. Seleccione ‘Opciones’, y luego de clic en ‘Voz y datos’. Finalmente, podrá consultar las redes que tiene disponible el celular para la conexión.

Vea también: Estos son los barrios de Bogotá donde ya hay cobertura 5G: ¿Está el suyo?

Red 5G – imagen de referencia // Foto: Getty Images

¿Qué es la conexión 5G?

Cabe destacar que, el 5G es la versión más actual de los sistemas de conexión movil y promete menor latencia, mayor ancho de banda y velocidades más rápidas y estables la red. Esto significa que tiene un montón de actividades que ahora puede hacer en menor tiempo, como es el caso de descargar archivos pesados que tardaban más de lo necesario, ver series o películas en mayor calidad y sin interrupciones y una navegación muchisimo más fluida.

En el caso de Colombia, la infraestructura movil empezó a transformarse desde hace varios años, pero no fue sino hasta 2024 cuando la red 5G entró en funcionamiento en el país. Desde entonces, millones de personas a lo largo y ancho del territorio nacional han podido disfrutar de una conexión más rápida y fuerte desde entonces.

No se pierda:

¿La red 5G agota más rápido la batería de mi celular? Esto es lo que se sabe

