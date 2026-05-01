Trucos para que las bocinas de su celular suenen más duro: Así se activa el modo “Rock”

El teléfono móvil domina la vida digital actual porque concentra funciones de comunicación, trabajo y entretenimiento en un solo dispositivo. Millones de usuarios lo utilizan a diario para ver series, reproducir videos o escuchar música mediante aplicaciones como Spotify o YouTube, tanto con auriculares como a través de las bocinas integradas.

Sin embargo, muchos usuarios enfrentan un problema frecuente: el volumen del celular no alcanza la potencia esperada, incluso cuando el nivel se encuentra al máximo. Esta situación afecta la experiencia al reproducir canciones, videos o notas de voz y genera la pregunta clave: ¿cómo aumentar realmente el sonido del dispositivo sin recurrir a aplicaciones riesgosas?

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Trucos para que las bocinas de su celular suenen más duro

Distintas guías tecnológicas, como las difundidas por ‘Xataka Android’, recomiendan aprovechar las herramientas internas del sistema operativo en lugar de instalar apps de terceros que pueden comprometer la seguridad del equipo. En dispositivos Android, el primer paso consiste en ingresar a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ y buscar las opciones de audio.

Dentro del menú, el usuario debe entrar en ‘Sonidos y vibración’ y luego en ‘Calidad y efectos de sonido’. Allí aparece el ecualizador, una herramienta clave para ajustar el audio. Según explican expertos, este sistema permite “los niveles de sonido de diferentes rangos de frecuencia con el fin de lograr el equilibrio tonal y, por tanto, una buena calidad de sonido”. Desde ese panel, el usuario puede subir o bajar frecuencias para potenciar la salida del sonido.

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Además, muchos celulares Android integran perfiles preestablecidos que optimizan el audio según el género musical. Entre ellos aparece el popular “modo Rock”, diseñado para aumentar la potencia de bajos y guitarras, lo que mejora la percepción de volumen.

En el caso de Apple, los usuarios de iPhone también pueden modificar el audio sin aplicaciones externas. Deben ingresar a ‘Configuración’, luego a ‘Música’ y seleccionar ‘Ecualizador’ para ajustar el sonido según sus preferencias. Este sistema permite personalizar la experiencia auditiva con diferentes estilos predefinidos.

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¿Y en iPhone?

Las versiones más recientes de iOS también incluyen la función ‘Crossfade’, que permite una reproducción continua entre canciones. Esta opción genera “una experiencia de escucha sin silencios entre canciones”, lo que mejora la fluidez del audio. Para activarla, el usuario debe entrar en ‘Configuración’, luego en ‘Música’ y habilitar la función.

Finalmente, Google también ofrece una forma sencilla de controlar el volumen en Android. El usuario puede presionar los botones laterales de sonido, acceder al menú de opciones y ajustar de forma independiente el volumen multimedia, de llamadas, notificaciones y alarmas.

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