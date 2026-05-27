AC/DC rompe histórico récord por primera vez en la historia del hard rock: sorprendió a todo el mundo

AC/DC es, sin lugar a dudas, una de las mejores bandas en la historia del hard rock. Este género ha contado con una cantidad enorme de éxitos, en los que esta agrupación resalta tanto en su talento para componer, como para interpretar.

Esta agrupación es resaltada por su poder eléctrico, pero también por la forma en que sus éxitos han sido capaces de marcar época de manera inigualable, tanto en estudios, como en escenarios de todo el mundo.

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AC/DC resalta como la banda más icónica del hard rock. De hecho, esta banda rompió un histórico récord para este género, y aquí les contamos de cual se trata.

AC/DC rompe histórico récord por primera vez

Para nadie es un secreto que, AC/DC posee una cantidad enorme de éxitos y álbumes brillantes. Esta banda destaca en ventas, y también en reproducciones en plataformas de ‘streaming’ actualmente.

Sin embargo, la magnitud de esta agrupación fue incluso más notable, luego de que se revelara un gran récord que logró romper esta banda.

AC/DC posee varios discos que han marcado época dentro de la industria, pero hay uno que resalta de forma sin igual, y esta es ‘Back In Black’.

Este álbum fue lanzado en 1980, como un disco inolvidable que resaltó por su peso histórico, y también por su capacidad de estremecer a los fanáticos de esta gran banda.

Dicho disco resaltó por su composición, pero también por la gran cantidad de ventas que consiguió en su época de salida. ‘Back In Black’ llegó a acumular 50 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Sin embargo, Chart Masters, se ha dado a la tarea de estimar cuantas ventas tendría dicho disco a día de hoy, según sus reproducciones en Spotify, sus ventas pasadas y más elementos a considerar.

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De acuerdo con la equivalencia realizada por este sitio web, AC/DC rompe un récord al ser el álbum más vendido en la historia del hard rock, y también el sexto más vendido de toda la música.

Chart Masters establece que AC/DC tendría aproximadamente 66,330,000 ventas, lo que marca un hito como el primer disco de este género capaz de llegar a tales cifras.

El ranking completo se presenta de la siguiente manera:

1- ‘Thriller’ – Michael Jackson – 129,010,000

2- ‘Hotel California’ – Eagles – 74,429,000

3- ‘Saturday Night Fever [OST]’ – Bee Gees & más artistas – 72,792,000

4- ‘Rumours’ – Fleetwood Mac – 72,258,000

5- ‘Bad’ – Michael Jackson – 68,985,000

6- ‘Back in Black’ – AC/DC – 66,330,000

7- ‘Nevermind’ – Nirvana – 65,904,000

8- ‘The Dark Side Of The Moon’ – Pink Floyd – 63,191,000

9- ‘Abbey Road’ – The Beatles – 60,635,000

10- ‘Led Zeppelin IV’ – Led Zeppelin – 60,472,000