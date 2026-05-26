¡Ojo! Estos son los teléfonos que ya no tendrán acceso a WhatsApp a patir de junio de 2026

WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos a partir de junio de 2026 debido a una nueva actualización de compatibilidad de la aplicación. La plataforma explicó que algunos dispositivos ya no cuentan con la capacidad técnica ni las actualizaciones de seguridad necesarias para seguir operando correctamente.

La decisión afectará a usuarios de diferentes marcas y modelos que tienen sistemas operativos desactualizados, por lo que muchos deberán cambiar de equipo o actualizar su software para continuar usando la aplicación sin inconvenientes.

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¿Qué teléfonos ya no tendrán acceso a WhatsApp?

A partir del primero de junio de 2026, miles de usuarios perderán completamente el acceso a WhatsApp, debido a la antigüedad de los teléfonos. La aplicación hace una revisión sobre los equipos que ya no cuentan con más versiones para actualizaciones de seguridad y que no permitan el funcionamiento de la misma para quitar su acceso.

Según se mencionó, a partir dela fecha ya mencionada, WhatsApp solo operará en dispositivos que cuenten con Android 5.0 o superior. En cuanto a iPhone, se deberá contar con iOS 15.1 o superior. Teniendo en cuenta esta información, estos son los teléfonos que van a dejar de operar.

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