Netflix dejará de funcionar en estos celulares en marzo de 2026: que NO le pase

Netflix es una de las plataformas de entretenimiento más reconocidas de la actualidad. Este icónico servicio por suscripción ha encantado a miles de fanáticos, gracias a un sinfín de producciones inolvidables.

Miles de personas en el mundo han convertido el uso de esta aplicación en un elemento común de su día a día, gracias a la posibilidad de poder ver películas o series con gran comodidad.

El uso de Netflix puede darse tanto en un Smart TV, como desde su celular, aunque, hay algunos smartphones en los que dejará de funcionar en este mes de marzo, y aquí les contamos para que no lo tome desprevenido.

Netflix dejará de funcionar en estos celulares en marzo

¿Alguna vez ha utilizado Netflix desde su celular? Esta práctica es sumamente cómoda, ya que le permite llevar sus series o películas favoritas adonde sea que vaya.

Gracias a esta modalidad, varias personas utilizan Netflix para ver su entretenimiento a la hora de comer, en viajes largos, o incluso mientras cumplen sus responsabilidades diarias.

El uso de esta plataforma es posible gracias a una aplicación que asegura un funcionamiento total desde la comodidad de su celular.

Sin embargo, esta quedará obsoleta en algunos teléfonos celulares. Gracias a algunas actualizaciones, ciertas aplicaciones necesitan que su dispositivo cuente con un funcionamiento un poco avanzado.

Claramente, en teléfonos de gama reciente esto permite que se puedan acceder a nuevas funciones. No obstante, en dispositivos más antiguos puede dejar de ser utilizable.

De hecho, en marzo de 2026 esto ocurrirá en varios teléfonos celulares. Por ello, para que no lo tome desprevenido, aquí les tenemos los modelos de los smartphones en los que dejará de funcionar Netflix.

Teléfonos con Android 7.0 o anterior

iOS 14 o versiones anteriores de iPhone (iPhone 6, iPhone 6 Plus, y más)

Estos sistemas operativos dejarán de ser compatibles con Netflix, debido a una actualización que hará esta app para mejorar su funcionamiento.

Si quiere evitar que esto ocurra, debe verificar la versión de su dispositivo en los ajustes del mismo. En caso de que corresponda a alguno de los obsoletos, deberá actualizarlo.

Cabe aclarar que no todos los modelos admiten una actualización, por lo que en algunos casos deberá cambiar su teléfono celular para seguir usando Netflix.