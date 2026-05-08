⁠Cómo ver la pantalla de un celular en una Smart TV: Tutorial rápido para proyectar sin cables

El crecimiento de la tecnología es notable en una gran cantidad de elementos, tanto en un celular como en un Smart TV. Sin lugar a dudas, estos dos artefactos son de los más utilizados día a día, y son de los que cuentan con una mayor notoriedad en innovación reciente.

Sin embargo ¿Sabía que puede utilizar su celular con su Smart TV de forma conjunta? Gracias a la gran gama de opciones que ofrecen ambos, puede ver la pantalla de su smartphone proyectada en un televisor a alta definición.

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Si desconoce que podía hacer esto, o incluso no sabe cuales son los detalles para activar esta opción en su teléfono celular, aquí les contamos como paso a paso.

¿Cómo ver la pantalla de su celular en un Smart TV?

A día de hoy, gracias a los avances de la tecnología, y a distintas opciones novedosas que son presentadas en los teléfonos celulares, el uso de estos dispositivos es cada vez mayor.

Una amplia cantidad de usuarios a nivel mundial facilitan su vida y su día a día gracias al uso de la tecnología, y la manera en que esta permite varias comodidades.

Entre las novedades estrenadas en la última década, destaca la posibilidad de poder proyectar la pantalla de su teléfono celular en un Smart TV.

Esta opción le puede permitir ver capítulos de series, películas, o demás contenidos presentes en su celular, transmitidos directamente hacia una pantalla de mayor tamaño como lo es la de un televisor.

Dicha posibilidad es posible gracias a una opción que suele estar presente en teléfonos celulares de gama media, e incluso en algunos de baja. Se trata de ‘Proyectar’.

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Este botón suele ser encontrado en la barra de notificaciones, o en los ajustes de su dispositivo. Para enlazar su teléfono con su Smart TV solo debe seguir este paso a paso:

1- Conectar su celular y su Smart TV a la misma red Wi-Fi

2- Activar la opción de transmitir pantalla (SmartView, Proyectar u otros)

3- Elija su televisor como dispositivo receptor

Luego de esto podrá ver el contenido de su pantalla de celular transmitido directamente en su Smart TV. Cabe aclarar que esto solo es posible si ambos dispositivos están conectados a la misma red Wi-Fi.