¿Cuánto valdrá el iPhone 18 Pro Max? Esto costaría el nuevo celular de Apple en 2026

El iPhone iPhone 18 es uno de los teléfonos más esperados de la actualidad. Después del gran lanzamiento del modelo 17 de Apple, los amantes de la tecnología esperan volver a ver grandes innovaciones por parte de este gigante de la industria de los smartphones.

Usualmente iPhone supera a su modelo anterior con grandes innovaciones, tanto en cámara, como en software. Por ello, la expectativa por su próximo lanzamiento es total.

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En caso de que esté preparándose para obtener el nuevo modelo de iPhone, aquí les contamos cuanto costaría en el 2026.

¿Cuánto costará el nuevo iPhone 18 de Apple?

Sin lugar a dudas, cada nuevo lanzamiento de iPhone genera una gran cantidad de emoción y expectativa para los fanáticos de la tecnología. Anualmente esta empresa lanza una nueva línea de celulares, y por supuesto en 2026 no será la excepción.

Este lanzamiento se proyecta para el mes de septiembre, ya que es el mes en el que sucede de forma tradicional. Esto ocurrirá en una gran conferencia, donde se presentarán todas las novedades de este dispositivo.

Claramente en el momento del lanzamiento este dispositivo tendrá un costo elevado, el cual irá disminuyendo luego de su salida.

Tal y como sucedió con el iPhone 17, se espera que la gama Pro Max del modelo 18 de Apple tenga un valor cercano a los 7.500.000 de pesos colombianos.

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Esto, por supuesto es un costo elevado, aunque, se recuerde este valor disminuirá, y a su vez, si ya tiene un iPhone, podrá dar su dispositivo como parte de pago en algunas tiendas Mac.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 actualmente?

En caso de que desee adquirir el modelo 17 de iPhone, les contamos que los precios oficiales en este momento son los siguientes:

iPhone 17 256 GB – $4.699.000 COP

iPhone 17 512 GB – $5.879.000 COP

iPhone 17e 256 GB – $3.499.000 COP

iPhone 17e 512 GB – $4.699.000 COP

iPhone 17 Pro 256 GB – $6.449.000 COP

iPhone 17 Pro 512 GB – $7.669.000 COP

iPhone 17 Pro MAX 256 GB – $6.999.000 COP

iPhone 17 Pro MAX 512 GB – $8.199.000 COP

iPhone 17 Pro Max 1 TB – $9.399.000 COP

iPhone 17 Pro Max 2 TB – $11.699.000 COP

Cada uno de estos dispositivos pueden ser vistos en la página web oficial de Mac Center.