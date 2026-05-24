El estadio de fútbol más grande del mundo: tiene 207.000 m² y está inspirado en la flor magnolia

El fútbol cuenta con una cantidad enorme de escenarios imponentes. Varios estadios de este deporte han ganado mística e historia, gracias a sus construcciones, y también a la cantidad de hazañas que han logrado albergar a través de los años.

Muchos estadios cuentan con estadios legendarios, como es el caso de construcciones como: Old Trafford, Camp Nou o el Santiago Bernabéu.

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Sin embargo, en este caso hablaremos sobre uno que sobrepasa a todos estos, ya que se trata del estadio más grande del mundo, con varios detalles impactantes que lo sorprenderán si aun no los conoce.

¿Cuál es el estadio de fútbol más grande del mundo?

Para nadie es un secreto que varios estadios cuentan con una mística inolvidable. Grandes escenarios han sido capaces de encantar a sus fanáticos, sobre todo por el brillo arquitectónico de sus construcciones, pero también por la forma en que han podido albergar partidos históricos.

Estadios de equipos legendarios como el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, la Juventus o más clubes históricos han quedado para la historia.

Sin embargo, hay un estadio que ni siquiera está en Europa, y que supera a estos escenarios. Se trata del escenario más grande de la historia del fútbol.

Se trata de, nada más y nada menos que el Estadio Rungrado Primero de Mayo. Este escenario se encuentra en Pionyang, capital de Corea del Norte.

Este estadio resalta por su tamaño, ya que tiene 207.000 m² de extensión, y su capacidad es de 114.000 espectadores. Su apertura fue en 1989, y ha encantado a miles de personas en este país, a pesar de no tratarse de una nación que brinde gran atención al balompié.

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Su estructura sorprende a muchos, sobre todo porque está inspirada en una flor. La forma de esta construcción simula petalos presentes sobre el río Taedong.

Indudablemente, este estadio es uno de los más sorprendentes del fútbol, por lo que sorprende a miles de fanáticos, sobre todo por su inmensidad.

Aunque no ha tenido gran cantidad de partidos legendarios, su construcción y brillo lo ponen al mismo nivel de escenarios históricos para el balompié y otros deportes, tanto en Europa, como en Sudamérica.