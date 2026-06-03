¿Cuándo se juega la vuelta de la final de la Liga BetPlay 2026-I? La fecha en la que Junior puede ser campeón

Junior de Barranquilla vivió una fiesta ante Atlético Nacional el pasado 3 de junio. El ‘tiburón’ se midió al ‘verdolaga’ por la gran final de la Liga BetPlay 2026-I, y consiguió un triunfo clave en el comienzo de esta definición.

Por un lado, el equipo barranquillero llegó a esta ida con el objetivo de sacar ventaja, y empezar a pavimentar su camino hasta el gran trofeo del FPC.

Este parecía ser un partido lleno de igualdad. Sin embargo, la gran ventaja se la llevó el Junior de Barranquilla, luego de derrotar a Atlético Nacional por un marcador de 3-0.

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Los hinchas barranquilleros sueñan con llevarse este gran trofeo, y en caso de que desee saber cuando se podría coronar el Junior, aquí les contamos la fecha en la podría ser esta coronación.

¿Cuándo se puede coronar Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026-I?

Sin lugar a dudas, el 2 de junio fue una fecha llena de gran emoción para los fanáticos del fútbol en Colombia. El Junior de Barranquilla se midió a Atlético Nacional, y consiguió un triunfo clave en la gran final del FPC.

El ‘tiburón’ logró derrotar al ‘verdolaga’, y además, hacerlo con una ventaja abultada de 3 goles a 0. En un choque que tuvo una actuación destacada por parte de Luis Fernando Muriel, los barranquilleros lograron una gran ventaja.

Esto los posiciona como un gran favorito para coronarse como equipo campeón de la Liga BetPlay 2026-I. Sin embargo, deberá sellar todo en el gran partido de vuelta.

Luego de eliminar a Once Caldas e Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla podría coronar su camino al estrellato con una victoria clave frente a Atlético Nacional.

La vuelta que podría coronar a Junior de Barranquilla se jugará el próximo 8 de junio, en un choque totalmente definitivo para el fútbol nacional.

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Aun así, el equipo ‘verdolaga’ buscará evitarlo, aunque para ello deberá derrotar al ‘tiburón’ por al menos 4 goles. En caso de hacerlo por 3, el club paisa forzaría los penales.

Sin lugar a dudas, este será un partido imperdible, en el que el FPC volverá a coronar a un nuevo campeón, luego de la conquista de Junior de Barranquilla en 2025-II, cuando derrotó a Deportes Tolima en una final de grandes emociones.