Futbolistas que vivirán su último mundial 2026, ¿alguno colombiano? Son más de 12 jugadores

Falta menos de un mes para que se inicie el Mundial de la FIFA 2026; con esto no solo comienza uno de los torneos de fútbol más importantes, sino que también será la última vez que se va a ver en este escenario a grandes deportistas. Este es el caso de Messi y Cristiano, las dos leyendas que han hecho historia en su carrera como futbolistas, pero que después de todo esto, finalmente se despiden de las canchas.

Pero no solo ellos, sino que más de 12 jugadores de diferentes selecciones han tomado la decisión de retirarse después del Mundial de la FIFA 2026. Así que esto no solo es una motivación para querer ganar el torneo, sino que también buscan dejar huella con una actuación impecable en esta última oportunidad de vestir la camiseta de sus selecciones.

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¿Cuáles son los jugadores que jugarán su último mundial 2026?

Estados Unidos, México y Canadá se preparan para recibir los encuentros más importantes nunca antes vistos, entre selecciones que quieren quedarse con el campeonato. Según expertos, en esta oportunidad los favoritos son España, Brasil, Argentina y Francia, quienes sin duda podrían consolidarse en la final o incluso ser los ganadores.

En especial, porque es la última vez que importantes leyendas del fútbol van a aparecer en el torneo, quienes quieren llevarse un reconocimiento antes del pitazo final. Este es el caso de las dos grandes leyendas, por un lado, Messi, con la camiseta de Argentina, y Cristiano Ronaldo con Portugal.

Pero ellos no son los únicos, pues también está Nicolás Otamendi, quien también va a jugar con la camiseta de Argentina. Por el lado de Bélgica está el jugador Kevin De Bruyne; en Egipto, uno de los cracks del Liverpool, Mohamed Salah.

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La lista sigue con Luka Modric e Iván Perisic con Croacia, Sadio Mané con Senegal, Son Heung-min con Corea del Sur, Guillermo Ochoa con México y Virgil Van Dijk con Países Bajos. Siendo estos los jugadores internacionales que se despiden de las canchas.

En la selección Colombia el caso también causa mucha nostalgia entre los seguidores de la tricolor, pues este será el último mundial que va a jugar James Rodríguez, capitán del equipo y uno de los referentes más importantes en el país. Hace varios meses se dio a conocer que este sería su último mundial, causando gran tristeza entre sus seguidores, quienes mencionaron su tristeza de ver al crack usando la camiseta amarilla por última vez.