PlayStation prepararía un importante cambio en sus servicios: ¿Se acaba PlayStation Network?

PlayStation Network es uno de los servicios más brillantes y reconocidos de la industria de los videojuegos. Esta suscripción permite grandes servicios para quienes disfrutan de los productos de esta franquicia.

Algunas de las posibilidades a las que permite acceder este servicio son: juegos gratis, pruebas anticipadas a nuevos lanzamientos, y por supuesto, ‘gaming’ online.

Sin embargo, este servicio estaría muy cerca de llegar a su fin, y aquí les contamos la razón de porque Sony tomaría esta decisión.

¿Es el fin de PlayStation Network?

Indudablemente, PlayStation Network es uno de los servicios más importantes para los amantes de las consolas de Sony. Esta suscripción es utilizada por miles de personas desde hace varios años.

Aun así, la industria de los videojuegos se sorprendió recientemente luego de que se revelara algo inesperado respecto al futuro de este servicio.

Según revelaron varias fuentes ‘insiders’ de este sector, Sony le habría dado la instrucción a sus desarrolladores de modificar la marca de ‘PlayStation Network’ a un nuevo nombre.

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Esta nueva identidad implicaría una unión, en la que todos los servicios de PS llevarían el nombre de ‘PlayStation’. Claramente esta sería una modificación visual de mercado que generaría un notable cambio para la marca.

¿Habrá cambios en los beneficios?

Aunque esta modificación ha dejado a todos sorprendidos, la mayor pregunta de los usuarios ha girado respecto a si habrá cambios en los beneficios que ofrece esta suscripción.

En un principio, todos los servicios se mantendrían de la misma manera, por lo que ‘PlayStation’ todavía permitirá acceder a videojuegos gratis y más beneficios característicos de esta suscripción.

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Este cambio se daría de manera total en septiembre, por lo que hasta entonces, PlayStation haría cambios progresivos a su imagen y a la forma en que este servicio se muestra en sus consolas.

¿Cuánto cuesta su suscripción?

Claramente otra de las interrogantes es si este cambio implicará un aumento en el costo de este servicio. Aunque, esto por el momento no ha sido aclarado, por lo que no habrían modificaciones para sus usuarios, al menos por los próximos meses.

Cabe recordar que la lista de costos de esta suscripción varía según su nivel, pero estos son los precios establecidos:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares