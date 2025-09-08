Los 3 juegos de fútbol infaltables para PS5: Ligas, clubes, jugadores, partidas multijugador y más

Los juegos de fútbol son una de las categorías más jugadas y buscadas por los amantes de la PlayStation 5. Estos videojuegos permiten disfrutar de partidos con equipos y jugadores reales, reviviendo las emociones del deporte desde casa.

Gracias a las licencias oficiales, es posible disputar encuentros en estadios reconocidos y competir en ligas internacionales sin importar el lugar donde se esté.

La popularidad de este tipo de juegos no se limita solo a los fanáticos del fútbol. Sus modos de juego variados, que incluyen carrera, torneos, amistosos y multijugador en línea, atraen también a jugadores que disfrutan de la competencia o del simple entretenimiento.

En la PS5, la calidad gráfica, la fluidez de los movimientos y el realismo de las físicas del balón potencian la experiencia, haciendo que cada jugada se sienta más real. Por eso, para muchos, tener al menos un juego de fútbol en su colección es algo esencial.

Los tres mejores juegos de fútbol de PS5

1. EA Sports FC 25

Esta entrega marca la continuación del legado de EA Sports después de dejar atrás el nombre FIFA. Mantiene un amplio catálogo de licencias oficiales que incluyen ligas como la Premier League, LaLiga y la Serie A, además de miles de futbolistas reales. Ofrece modos como Ultimate Team, Carrera y Temporadas, junto con mejoras en gráficos y animaciones que aprovechan al máximo la potencia de la consola.

2. eFootball (Konami)

Es la evolución gratuita de la histórica saga Pro Evolution Soccer. Se actualiza de forma constante para incluir nuevos eventos, equipos y ajustes de jugabilidad. Está enfocado en el juego en línea y cuenta con licencias de clubes y selecciones, así como mejoras en las animaciones y en el control del balón para ofrecer una experiencia más fluida.

3. UFL

Un título que busca abrirse paso como alternativa a los gigantes del género. Su propuesta es gratuita y está centrada en la competencia en línea, apostando por un sistema de juego que premie la habilidad por encima de las compras internas. Aunque aún está en desarrollo, ya genera expectativa por su enfoque competitivo y por la promesa de actualizaciones constantes.

Con estas tres opciones, los jugadores de PS5 pueden elegir entre propuestas tradicionales y otras más nuevas, todas con la posibilidad de disfrutar del fútbol virtual en diferentes estilos y modos de juego.