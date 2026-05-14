Néstor Lorenzo dio la lista OFICIAL de preseleccionados de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Néstor Lorenzo dio el listado oficial de preseleccionado de la Selección Colombia para el Mundial de la FIFA 2026.
Néstor Lorenzo dio el listado oficial de preseleccionado de la Selección Colombia para el Mundial de la FIFA 2026.
La Selección Colombia ya tiene todo listo para lo que se viene con el Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Ya falta menos de un mes para que comience el campeonato del mundo, en donde todas las selecciones van a dar lo mejor para poder quedarse con la copa.
En medio de una rueda de prensa, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer la lista oficial de jugadores preseleccionados para ir al Mundial de la FIFA 2026. En el documento se ven varias sorpresas, entre ellas la participación de jugadores que ya vistieron la camiseta tricolor, como Juan Guillermo Cuadrado.
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El director técnico ya dio a conocer todos los detalles sobre todo lo que será el listado oficial de jugadores que van a ir al Mundial de la FIFA. Por ahora, están en el listado 55 opciones, pero no todos ellos van a ir, pues al final solo podrá elegir a 26 jugadores como máximo y mínimo 23.
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Estos jugadores deberán seguir demostrando en sus equipos que tienen todo para poder llegar al Mundial de la FIFA 2026, para así poder ser parte de la convocatoria final. Para la selección final, ellos han estado viendo de cerca a varios de los futbolistas favoritos, con el fin de ver su nivel y así tomar la mejor decisión en torno a lo que será este torneo.
El listado definitivo se tendrá que dar a conocer del 25 de mayo al primero de junio del 2026, así que hay gran expectativa respecto a lo que será este listado de representantes que van a vestir la camiseta tricolor.