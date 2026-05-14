Néstor Lorenzo dio la lista OFICIAL de preseleccionados de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene todo listo para lo que se viene con el Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Ya falta menos de un mes para que comience el campeonato del mundo, en donde todas las selecciones van a dar lo mejor para poder quedarse con la copa.

En medio de una rueda de prensa, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer la lista oficial de jugadores preseleccionados para ir al Mundial de la FIFA 2026. En el documento se ven varias sorpresas, entre ellas la participación de jugadores que ya vistieron la camiseta tricolor, como Juan Guillermo Cuadrado.

Leer más: Colombia vs Costa Rica en Bogotá cambió de fecha: este es el motivo y el nuevo día

Lista oficial de preseleccionados de la Selección Colombia frente al Mundial FIFA 2026

El director técnico ya dio a conocer todos los detalles sobre todo lo que será el listado oficial de jugadores que van a ir al Mundial de la FIFA. Por ahora, están en el listado 55 opciones, pero no todos ellos van a ir, pues al final solo podrá elegir a 26 jugadores como máximo y mínimo 23.

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yáser Asprilla

Jordan Barrera

Wílmar Barrios

Christian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwuin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Guillermo Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willer Ditta

Jhon Durán

Carlos Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

John Stiven Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Jhohan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solís

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Estos jugadores deberán seguir demostrando en sus equipos que tienen todo para poder llegar al Mundial de la FIFA 2026, para así poder ser parte de la convocatoria final. Para la selección final, ellos han estado viendo de cerca a varios de los futbolistas favoritos, con el fin de ver su nivel y así tomar la mejor decisión en torno a lo que será este torneo.

El listado definitivo se tendrá que dar a conocer del 25 de mayo al primero de junio del 2026, así que hay gran expectativa respecto a lo que será este listado de representantes que van a vestir la camiseta tricolor.