La causa que mantiene a la PS6 fuera de alcance; lo que está detrás del plan de Sony

La actual generación de consolas de Sony está rompiendo varios esquemas. La PlayStation 5, lanzada el 12 de noviembre de 2020, ya superó los cinco años en el mercado y todo indica que seguirá vigente más tiempo de lo previsto. Contra la lógica histórica de la industria, la esperada PlayStation 6 no debutaría en 2027, como muchos anticipaban, sino bastante después, alargando uno de los ciclos más extensos que se recuerden en el ecosistema gamer moderno.

Tradicionalmente, el salto entre una consola y su sucesora ocurre entre los cuatro y siete años. Cuando una generación dura poco, suele responder a ventas decepcionantes, como ocurrió con Wii U. En cambio, cuando el ciclo se extiende, suele ser señal de éxito, como pasó con PlayStation 2. Sin embargo, la PS5 presenta un escenario atípico: sin estar entre las consolas más vendidas de Sony, su generación avanza lentamente hacia el relevo.

Parte de la explicación llega desde el análisis financiero. David Gibson, especialista de MST Financial, sostiene que el mercado se ha apresurado al hablar de una PS6 cercana. Para el analista, pensar en 2027 es “demasiado optimista y poco precisa” dada la coyuntura actual de la industria. “Sony espera que el ciclo de vida de PS5 se extienda, con lo cual el lanzamiento de PS6 es muy probable que llegue más tarde de lo que esperábamos”, afirmó Gibson, quien sitúa un posible estreno a inicios o mediados de 2028.

A este escenario se suman factores clave: el aumento en los costos de componentes, la escasez de hardware en años recientes y un catálogo de exclusivos que no ha explotado por completo el potencial técnico de la consola. Todo esto apunta a un ciclo cercano a los ocho años, algo prácticamente inédito en consolas modernas.

¿GTA VI tiene que ver con el retraso de la Play Station 6?

Aquí entra en juego un nombre que lo cambia todo: GTA VI. Aunque será multiplataforma, dentro de Sony consideran que la PS5 aún no ha mostrado su máximo rendimiento, algo que solo se lograría con el esperado título de Rockstar Games. Su fecha prevista, el 19 de noviembre de 2026, le daría a la PS5 al menos dos años como plataforma base del juego, con la PS5 Pro como la única capaz de moverlo en 4K nativo.

Además, crecen los rumores sobre una distribución exclusivamente digital. El medio polaco PPE aseguró que Take-Two Interactive no planea lanzar copias físicas para evitar filtraciones, una decisión que impactaría a tiendas que esperaban “hacerse la Navidad” con el lanzamiento.

Por ahora, todo depende de Rockstar. Con una expectativa global sin precedentes, GTA VI no tiene margen para más retrasos, y su llegada podría ser la pieza clave que termine de definir cuándo veremos realmente a la PlayStation 6.

