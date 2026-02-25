Orden cronológico para jugar la saga ‘Resident Evil’: tardaría entre 130 y 160 horas, aproximadamente

‘Resident Evil’ es una de las sagas más grandes y reconocidas en el mundo del ‘gaming’. Miles de personas disfrutan de este título en el mundo, así como de cada una de sus entregas lanzadas a través de los años.

Gracias a su notable éxito, esta producción se ha convertido en uno de los grandes clásicos en la industria de los videojuegos, incluso al punto de tener puntuaciones brillantes por parte de los críticos en varias de sus partes.

Sin embargo, si usted aun no ha entrado al mundo de este icónico videojuego, les tenemos la lista de juegos que debe pasar en orden cronológico, para así conocer a fondo la historia de ‘Resident Evil’.

El orden cronológico para jugar ‘Resident Evil’

‘Resident Evil’ ha contado con una cantidad enorme de lanzamientos en la historia del ‘gaming’. Esta saga tuvo sus comienzos en 1996, cuando se lanzó su primer título en forma de homónimo.

Desde entonces, el éxito de esta saga ha sido innegable, al punto de tener incluso adaptaciones en el mundo del cine, donde también ha brillado.

Si usted aun no ha disfrutado de esta saga, pasarla puede tomarle bastante tiempo, ya que su duración puede ser de hasta 150 horas. Sin embargo, le permitirá adentrarse en un recorrido profundo por una historia terrorífica pero atrapante.

Del mismo modo, disfrutar de todos los videojuegos de esta saga le permitirá hacer un recorrido histórico también por las consolas que han sido lanzadas a través del tiempo.

Para disfrutar cronológicamente de la historia de esta franquicia, aquí les dejamos el orden que debe seguir, y las consolas en las que puede disfrutar de estos títulos actualmente.

RE (Resident Evil)

RE Zero (PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch)

RE (PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch)

RE 3 Remake (PC, PS5, Xbox Series, PS4 y Xbox One)

RE 2 Remake (PC, PS5, Xbox Series, PS4 y Xbox One)

RE CODE: Veronica (PS4, Xbox One)

RE Revelations (PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch)

RE 4 (PC, PS5, PS4 y Xbox Series)

RE 5 (PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch)

RE Revelations 2 (PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch)

RE 6 (PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch)

RE 7 (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y Google Stadia)

RE Village (Xbox Series, PS5, PC, PS4, Xbox One y Google Stadia)

Por último, si también desea incluir los ‘spin-off’ debe seguir este orden con ellos: