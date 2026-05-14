La canción de rock que logró marcar la carrera de Slash de Guns N Roses: “Me sentí muy atraído”

Los Guns N’ Roses son sin duda una de las bandas que cambiaron por completo todo lo relacionado con el rock en el mundo. Su guitarrista es Slash, uno de los más grandes de la industria, quien con sus riffs en varios momentos logró posicionar los éxitos de esta agrupación a nivel internacional.

A lo largo de su carrera, algunas canciones se lograron posicionar por todo su contenido, que cambiaron por completo su forma de ver todo lo que escuchaba cada día. Este fue el caso de ‘Whole Lotta Love’ uno de los éxitos del rock más populares en 1969. El sencillo es de Led Zeppelin, que cuenta con un sonido que muchos definieron como “impecable” en donde se mezcla la guitarra con la batería de la mejor manera.

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¿Por qué ‘Whole Lotta Love’ marcó la vida de Slash?

La canción sin duda logró marcar la juventud de este cantante, en especial porque cambió la forma en la que él empezaría a tocar guitarra. Así lo dio a conocer en medio de una entrevista con Raised en el 2019, donde mencionó varios detalles de cómo esto transformó su forma de ver el rock y lo inspiró a crear nuevos éxitos.

“Sin duda, hay una canción que, mucho antes de que saliera el disco de Rocks de Aerosmith, logró tener una gran afluencia en mí. Yo no tenía inspiraciones para ser músico, pero con esta canción amé la música”, aseguró Slash.

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Después de que lograra conectar con esta canción, su vida en general cambió por completo, en especial por la forma en la que empezó a ver todo en la música. Posteriormente, con todo lo que hizo Led Zeppelin con su álbum que lleva el mismo nombre de la banda, empezó a sentir una gran afinidad, pero ahora con el rock y los riffs de guitarra fuertes, pero contundentes.

“Me encanta sacar discos, ponerlos y escucharlos. Creo que puedo nombrar discos clásicos que me gustaban cuando era niño, pero realmente me marcó todo lo de Led Zeppelin II”, finalizó en esa entrevista.

Tras escuchar esto, todo fue historia, pues empezó a tener una mejor conexión con la música, al punto de empezar a crear canciones hasta llegar a ser el exitoso cantante que es ahora. De hecho, en ocasiones ha mencionado que le debe mucho a esto, que logró cambiar su forma de ver el rock hasta el punto de empezar a hacerlo.