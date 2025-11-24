Así puede jugar en PlayStation 5 sin tener un televisor: es muy fácil y pocos lo saben

Tener una PlayStation 5 es uno de los grandes sueños para los ‘gamers’. Esta consola es un lujo, con el que puede disfrutar de una amplia cantidad de emociones, videojuegos y recuerdos inolvidables desde la pantalla.

El complemento ideal para su consola es un gran televisor. Sin embargo, el alto costo que conlleva la compra de una PS5 o el espacio en su hogar puede hacer que no pueda tener un Smart TV.

Por ello, en este caso les contamos que puede disfrutar de su PlayStation 5 y sus videojuegos sin necesidad de tener televisión, y aquí les contamos como.

Así puede jugar con su PlayStation 5 sin tener TV

Sin lugar a dudas, pensar en jugar videojuegos sin una televisión podría parecer algo imposible hace algunos años. No obstante, gracias al crecimiento de la tecnología esto ya es posible.

Miles de personas disfrutan de consolas portátiles, como es el caso de la Nintendo Switch. Pero, este tipo de modelo de juego también es permitido en PlayStation 5.

Esto se da gracias a una gran innovación por parte de Sony, y un accesorio que puede ser ideal para su experiencia, sobre todo si desea aprovechar su PS5 fuera de casa o sin TV.

El aparato que hace posible esto es el PlayStation Portal. Este es una especie de joystick con pantalla, en el que podrá jugar a la PS5, sin acceder directamente a la consola.

Dicho dispositivo le permite jugar sin tener un TV, ya que su PlayStation Portal se conectará a su PS5, y empezará a emitir imagen a través de la pantalla del joystick.

Para muchos esto ha sido sumamente innovador, sobre todo por la posibilidad de disfrutar de sus videojuegos a la distancia.

Esto puede ser realizado únicamente con una PlayStation 5, y una buena conexión a internet, que permita un funcionamiento adecuado por parte de su PS Portal.

Cabe aclarar que su uso no reemplaza a la PS5, por lo que debe tener también la consola.

¿Cuál es el costo?

El valor de una PlayStation Portal puede variar, aunque en promedio puede estar sobre 1.000.000 y 1.100.000 pesos colombianos.

Aun así, cabe recordar que por esta época del año Sony presenta grandes descuentos por Black Friday, lo que le podría permitir adquirir su PS Portal a un precio menor.