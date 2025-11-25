Estos son los videojuegos más esperados del 2026: GTA 6 y Resident Evil en la lista

Se acerca el 2026 y hay cientos de personas a la espera de todo el listado de juegos que van a llegar en el el nuevo año. Estos van a estar disponibles tanto en Xbox, como en PlayStation, por lo que no solo serán la gran novedad, sino que también hay algunos títulos que los gamers llevan esperando durante varios meses.

Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son los videojuegos que llegan en el nuevo año y la fecha en la que podrían estar disponibles en las tiendas de las diferentes marcas. Estas pueden cambiar, pues depende mucho del trabajo que esté haciendo el desarrollador y los problemas que puedan tener, como pasó con la primera fecha en la que presuntamente llegaría GTA VI.

Estos son solo algunos, en donde se incluyen los títulos más populares, pero hay otros que podrían llegar a sorprender a todos los usuarios. Además, hay para todos los gustos, tanto de acción, deportes, fantasía, para los más pequeños como para los más grandes en el caso de algunos títulos especiales.

¿Cuáles son los videojuegos que se estrenan en el 2026?

15 de enero del 2026 llega ‘Animal Crossing: New Horizons’ a Nintendo Switch

22 de enero Final Fantasy VII Remake Intergrade a Nintendo Switch y Xbox Game Pass

28 de enero The Seven Deadly Sins: Origin a PC PlayStation 5, Android y iOs

30 de enero Code Vein 2 a PS5, Xbox Game Pass y PC

6 de febrero Nioh a PS5 y PC

11 de febrero Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties a PC, PS4, PS5, Xbox Games Pass y Switch 2

13 de febrero Reanimal en PC, PS5, Xbox Game Pass y Switch

27 de febero Resident Evil Requiem a PS5, Xbox Game Pass, PC y Switch 2

27 de febrero Resident Evil 8: Village a Switch 2

5 de marzo Pokémon Pokopia en Switch 2

5 de marzo Never Grave: The Witch and the curse en PS4, PS5, Xbox Game Pass y Switch

13 de marzo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a PS5, Switch y PC

19 de marzo en Crimson Desert en PC, PS5 y Xbox Game Pass

19 de marzo Mouse P.I. For Hire en PC, PS5, Xbox Game Pass, Switch

20 de marzo Saros en PS5

27 de marzo 007 First Light en PS5, Xbox Game Pass y Switch

28 de marzo Slay the spire 2 en PC

26 de junio Copa City en PC, PS5 y Xbox Game Pass

19 de noviembre Grand Theft Auto VI en Xbox Games Pass y PS5

Otros que podrían llegar a lo largo del 2026 son Star Citizen, Marvel’s Wolverine, Beyond Good & Evil 2, Pragmata, Star Wars: Knights of the Old Republic, Fable, Mass Effect 5, Intergalactic: The Heretic Prophet, entre otros a los que no se les ha confirmado la fecha de lanzamiento.