AC/DC es una de las bandas más importantes de rock en todo el mundo, quienes con sus sencillos en varias oportunidades se han posicionado llenando varios de los estadios más grandes a nivel internacional. La agrupación tiene un sencillo para cada ocasión, así que hay desde los éxitos más sentimentales hasta otros que son una señal clara de fuerza y rebeldía.

En esta oportunidad, le presentamos cuáles son esos éxitos que sin duda han marcado la historia de los artistas. Pero no solo por ser una de las más populares, sino por todo lo que dicen sus letras, con un sonido fuerte, que la convierten en una de las canciones más agresivas.

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¿Cuál es la canción más agresiva de AC/DC?

Al hablar de agresividad y éxito, sin duda se menciona a ‘This Means War’ que hizo parte de Blow Up Your Video y salió en 1988. Habla sobre todo lo relacionado con una confrontación contra todo eso con lo que no está de acuerdo.

Cuenta con un sonido bastante fuerte que es evidente tanto en la guitarra como en la batería y el bajo. Hace énfasis en todo lo que pasó durante una guerra que muchos pensaban no iba a acabar, en donde se refleja todo lo que AC/DC muestra en sus conciertos con sonidos bastante fuertes que emocionan a todos sus seguidores.

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La canción tiene más de un millón de reproducciones en plataformas musicales, así que se consolida como uno de los grandes éxitos que lanzó la banda. Además, aun en la actualidad, sigue siendo una de las más populares, que sigue vigente sin importar el contexto.

Pero esta no es la única canción que recuerdan los fans por sus tonos agresivos, sino que también hablan de “Night of the Long Knives”, del álbum “For Those About to Rock We Salute You”. El lanzamiento oficial fue en 1981 y habla sobre toda la violencia que se vivía en diferentes territorios en ese momento, en donde las guerras seguían siendo las protagonistas.

En el video muestran varias fotos relacionadas con la violencia y el conflicto que se vive en el mundo, esto acompañado de tonos fuertes con un toque de melancolía. Así que muchos la reconocen como una de las más fuertes, pero también con más sentimiento, que llegó a sorprender a los fans.