Objetos que no debería dejar en su carro porque pueden explotar, según expertos: ¿son comunes?

Un carro es, sin dudas, uno de los elementos más valiosos en la vida del ser humano. Este vehículo permite movilizarse con gran facilidad en su día a día, o incluso, guardar varios elementos gracias a sus espacios.

Varias personas utilizan sus carros para guardar ciertos elementos personales, y así llevarlos a cada rincón durante sus labores diarias.

Sin embargo, algo que pocos saben es que guardar algunos objetos en su carro puede ser un gran error, incluso al punto de llegar a explotar.

Para que tome precauciones y esto no le suceda, aquí les tenemos 10 objetos que no debe guardar en su carro.

10 objetos que debe evitar guardar su carro

¿Alguna vez encontró su carro muy caliente luego de dejarlo parqueado por algunas horas? Esto es bastante común. Al estar detenido en algunas posiciones, y sin acceso a ventilación, los carros pueden llegar a calentarse de gran manera.

Esto puede ser bastante incómodo. No obstante, puede llegar incluso a ser un gran peligro, sobre todo por las temperaturas que pueden alcanzar ciertos objetos.

Algunos elementos pueden llegar incluso a explotar, y ser un riesgo para su vehículo, o quienes estén adentro. El primero de ellos son las laptops o artefactos con batería.

Expertos señalan que algunas de estas baterías, en caso de calentarse en exceso, pueden llegar a explotar, por inofensivas que parezcan.

Otro ejemplo de esto son los aerosoles o las latas presurizadas. Estos elementos ya suelen estar sometidos a gran presión, por ello, si se calientan en exceso pueden tener una expansión de gas que los lleve a explotar.

El tercer elemento que debe evitar dejar en su carro son los encendedores. Si bien este artefactos son de uso común y diario, son muy inflamables, por lo que podrían ocasionar un accidente si se calientan en exceso.

En cuarta posición resaltamos los lentes o incluso las botellas de vidrio. Estos no suelen tener riesgo de explosión por calor. Sin embargo, si los deja apuntando al sol, pueden funcionar como lupas, al punto de desatar incendios dentro de su vehículo.

El final del top 5 es para gasolina, aceite u otros liquidos inflamables. Estos también pueden desatar incendios, los cuales pueden poner en riesgo su vehículo si los deja embasados dentro de él.

Estos son solo 5, aun así, varios expertos especifican una lista más amplia, por lo que aquí les dejamos los 10 elementos que debe evitar guardar en su carro.

1- Laptops o artefactos con baterías

2- Aerosoles o latas presurizadas

3- Encendedores

4- Lentes

5- Aceite u otros líquidos inflamables

6- Bebidas carbonatadas

7- Frascos de perfume

8- Botellas de licor

9- Gel antibacterial

10- Vapeadores