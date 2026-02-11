Estos son los 10 carros eléctricos más baratos en Colombia; hay uno en menos de 50 millones

Cada vez son más las personas que deciden cambiarse a la movilidad sostenible, así que buscan una opción económica que les permita seguirse movilizando por la ciudad sin problema, ahorrando algo de dinero en combustible. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos carros eléctricos que tienen un precio bajo y le servirán para transitar por diferentes vías.

Este tipo de automotores es 100% eléctricos, lo que quiere decir que funcionan con batería en vez de combustible. Aunque esta tecnología es un poco nueva en Colombia, ya son varios los países que la han adoptado y han tenido buenos resultados, al tener carros, motos y hasta bicicletas eléctricas.

Según dio a conocer el medio especializado ‘El Carro Colombiano’ a lo largo del mes de enero del 2026, la venta de este tipo de vehículos eléctricos aumentó de forma considerable. De hecho, mencionan que se crearon alrededor de 1.760 nuevas matrículas para este tipo de automotores que ya se ven en las diferentes ciudades del país.

¿Cuáles son los 10 carros eléctricos más baratos en Colombia?

Es importante mencionar que actualmente hay una amplia oferta de este tipo de carros, es decir, ya muchas marcas adoptaron estas medidas. Por eso, hay de todos los precios, algunos llegando a superar un valor de los 90 o 100 millones de pesos, pero también hay otros que son bastante económicos.

Carro Geely EX2: Es el carro más vendido en China en la actualidad y uno de los más populares en Colombia. Fue presentado en el Salón del Automóvil en el 2025, tiene una potencia de 114 hp, una batería LFP de 39.4 kWh y un precio final de $81.000.000

GAC Aion UT: Es uno de los carros eléctricos con mejor tecnología, es considerado uno de los más grandes, con un espacio interior muy parecido al que puede brindar una camioneta. Cuenta con una batería LFP Magazine 2.0 de 44.12 kWh, con una autonomía de 400 km y un precio de $80.990.000.

BYD Seagull: Sin duda, ya muchas personas lo han visto transitando en las calles de todo el país; es uno de los carros eléctricos más vendidos en Colombia, cuenta con los mejores equipos de tecnología y un diseño que suele gustar mucho a los usuarios. La batería es de Blade Battery de 30.08 kWh, una potencia de 74 hp y hay varios modelos desde los $80.000.000.

Dongfeng Box: Su primera presentación ante el mercado colombiano se dio en el salón del automóvil del 2025; tiene un diseño que les debe gustar a todos los usuarios y un sistema de carga rápida que llama mucho la atención de los compradores. Cuenta con una potencia de 94 hp, una batería de litio ferro fosfato y un precio de $75.000.000.

Renault Kwid E-Tech: Es conocido como el carro de las ciudades, tiene un nuevo diseño que se lanzó en el 2026 y para muchos es considerado el carro más seguro de esta gama. Tiene una potencia de 65 hp, una batería de iones de litio de 26.8 kWh y un precio final de $73.000.000.

JAC E10X: Es una de las primeras versiones que salió en cuanto a carros eléctricos, así que se ha venido ajustando hasta lograr tener un carro 100% funcional. Cuenta con una potencia de 60 hp, una batería LFP de 31.4 kWh y un valor de 70.000.000.

JMEV 3: Uno de los carros más populares del 2026; en los últimos meses logró tener mejorías en su motor y en seguridad. Es perfecto para movilizarse todos los días en la ciudad, tiene una potencia de 67 hp y una batería de litio ferro fosfato de 31.14 kWh, con un precio de $69.000.000.

JMEV 2: Un auto un poco más pequeño, pero que tiene todo lo que se necesita para la movilidad diaria por las calles de la ciudad; tiene en total cinco puertas y es un poco pequeño en comparación con los otros de su categoría. Tiene una potencia de 35 hp, una batería de litio ferro fosfato de 15.68 kWh y un valor final de 52.000.000.

FAW Bestune Xiaoma: Es un carro pequeño, práctico y que se adapta a las necesidades de las personas que necesitan hacer trayectos cortos todos los días. Llama la atención de los usuarios porque viene en colores pasteles y tiene espacio para cuatro personas, aunque muchos no lo alcanzan a dimensionar, con una potencia de 27 hp y un precio de $50.000.000.

Opel Rocks-e: Es sin duda el carro eléctrico más económico del mercado en la actualidad; se ve un poco pequeño, pero esto es suficiente para poder transitar por las calles de la ciudad. Tiene una capacidad de 12 hp y una batería de 5.5 kWh en iones de litio y un precio de $49.000.000.