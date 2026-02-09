¿Dónde debe ir el extintor en el carro según las normas de tránsito? Evite multas

En Colombia, los carros que transiten por diferentes vías deben cumplir con una serie de normas de tránsito y tener ciertos elementos de protección que son de suma importancia en caso de accidente. Uno de esos objetos que son obligatorios y que todos deben llevar en sus carros son los extintores, los cuales ayudan en caso de que ocurra un accidente, tanto en su vehículo como en otros que estén a su lado.

Sin embargo, muchas personas tienen dudas sobre el lugar en donde deben llevar estos elementos; algunos lo llevan en el baúl, otros en una zona de difícil acceso en caso de emergencia, entre otros lugares que no son autorizados por los agentes de tránsito. Por eso, en esta oportunidad le contamos todo lo que dice la norma, con el fin de evitar cualquier tipo de sanción.

Leer más: Carros: En qué zonas de Bogotá saldrá más barata la gasolina tras reducción, según IA

¿Dónde se debe llevar el extintor en los carros?

Hay muchas dudas en cuanto al lugar en donde se deben poner los elementos de seguridad y primeros auxilios en el carro. Pero hay que tener en cuenta que llevar estos es obligatorio y lo ayudarán en caso de que se presente una emergencia en la vía.

En días pasados, el medio de comunicación ‘El Espectador’ habló con James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, quien reveló que el Código Nacional de Tránsito no establece cuál es el lugar exacto en el que debe ir el extintor en el carro. Pues, todo esto debe quedar a consideración del conductor, sin importar si es carro de servicio particular o público.

Seguir leyendo: Carros: ¿Con cuántos comparendos le quitan la licencia de conducción? Pilas a la norma

Pero sí debe tener en cuenta varios factores, el principal, que el extintor lo debe llevar obligatoriamente y no debe estar vencido. Además, esto no es lo único, sino que tiene que tener todo el kit de emergencia para carretera.

Finalmente, reveló que, en caso de que las personas no porten el extintor en su kit de emergencia o este se encuentre en mal estado, el conductor deberá afrontar una multa de tránsito tipo C11, según menciona en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Esto quiere decir que tendría que pagar una multa de tránsito por un valor de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes que serían $875.500 aproximadamente.