Este es el setlist con el que Megadeth inició su gira de despedida: ¿Es el mismo que tocarán en Colombia?

Después de una larga espera, Megadeth empezó su gira de 2026. Esta agrupación hará un largo recorrido por el mundo, con el que planea llevar a cabo un adiós definitivo de los escenarios junto a sus miles de fanáticos.

Los liderados por Dave Mustaine han brillado durante este año, sobre todo por el lanzamiento de su álbum homónimo, con el que buscan cerrar su histórica trayectoria del thrash metal.

Este recorrido mundial por parte de Megadeth inició hace pocos días en Canadá, y aquí les contaremos todos los detalles de su show, y también el ‘setlist’ con el que empezó esta gira.

Megadeth empezó su gira de despedida

Sin lugar a dudas, Megadeth es una de las bandas más grandes de la historia del thrash metal. Con el liderazgo de Dave Mustaine, esta agrupación enamoró a varias generaciones.

Esta histórica agrupación demostró el cariño de su público, luego de que revelaran el gran cierre de su histórica carrera con un álbum homónimo y una gira de despedida.

Megadeth reveló un gran recorrido por el mundo, donde se vio incluida Colombia con 2 fechas históricas para los amantes del metal.

La banda llegará a Bogotá los días 26 y 27 de abril, con lo que serán 2 shows inolvidables desde el Movistar Arena.

Aunque aun faltan algunos meses para esto, Megadeth ya empezó su recorrido con varios shows desde Canadá. El primero de ellos fue el pasado 15 de febrero, desde Victoria, Canadá.

El ‘setlist’ presentado en dicho concierto fue el siguiente:

Tipping Point Hangar 18 Dread and the Fugitive Mind Sweating Bullets Angry Again I Don’t Care Wake Up Dead In My Darkest Hour Countdown to Extinction Dystopia Skin o’ My Teeth Tornado of Souls Trust Symphony of Destruction Mechanix Peace Sells Holy Wars… The Punishment Due

La banda deleitó al público con 17 éxitos, con los que llevó a cabo un recorrido imperdible por su carrera, y sonidos que marcaron una época.

Claramente esto emocionó al público, aunque se esperan algunas sorpresas en el desarrollo de esta gira, como el cover de ‘Ride The Lightning’ incluido en el último disco de la banda.

¿Es el mismo que tocarán en Colombia?

Si bien la base del set de la banda suele mantenerse, se desconoce si es el mismo que tocarán durante su paso por Colombia.

Se espera que la banda pueda incluir algunas sorpresas, para así estremecer a todo su público en Colombia y el mundo.