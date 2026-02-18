Con un motor que retumba en todas las carreteras: conozca la nueva Captiva híbrida

Este nuevo vehículo de Chevrolet cuenta con más de 1.000 kilómetros de autonomía dejando su huella por cada una de las carreteras del país.

¿Usted es de los que avanza con las tendencias mundiales y busca estar actualizado por beneficio propio y su entorno? Pues Chevrolet pensó en usted.

En un mundo en donde la necesidad de cuidar el medio ambiente se volvió una obligación, la casa automotriz norteamericana Chevrolet lanzó su nueva Captiva híbrida, una de su corte que va a otro nivel.

Por eso, acá en Radioacktiva le contamos lo que debe saber sobre este nuevo carro de la reconocida marca.

Captiva híbrida y su motor eléctrico

Esta SUV cuenta con un motor eléctrico que es capaz de dar una autonomía de más de 1.000 kilómetros en sus dos modelos.

Adicionalmente, cuenta con hasta 1.690 lt de capacidad de carga que, precisamente, un cable conector y un tomacorriente convencional de 110V / 220V es lo único que se necesita para hacerlo.

Este vehículo, adicionalmente, cuenta con otras especificaciones clásicas en la empresa dentro de otros modelos:

Frenado autónomo de emergencia

Control de Crucero Adaptativo

Sistema de Alerta y Mantenimiento de Carril

Alerta de colisión frontal

Sistema de sujeción infantil

Seis airbags

Esto no es todo: súmele la tecnología, la seguridad y el diseño para terminar de enamorarse; piénselo

Y es que la Captiva híbrida no solo basa su atractivo en ser un carro con motor eléctrico, sino en un escenario completo de detalles que hacen de este carro un concierto que retumba por las calles al manejarlo.

En materia de diseño exterior, el carro cuenta con llantas de aleación de 18” en aluminio bitono, sus focos LED highend y su sunroof panorámico con rieles de techo en acabado negro high gloss, hasta el emblema del corbatín Chevrolet en color negro en su parrilla frontal y compuerta del maletero.

Por el lado interior, cuenta con espacio suficiente y tapicería en ecocuero, además de tener un sistema de aire acondicionado con control de temperatura digital / climatizador eficiente en todo el vehículo.

El asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico de 6 posiciones (deslizamiento, altura y respaldo), mientras que la fila trasera se reclina hasta 127° para máxima comodidad y capacidad de carga.

Y, finalmente, en tecnología y seguridad no se queda atrás:

El carro cuenta con una gran variedad de innovaciones de conectividad y confort. Llave inteligente, vidrios eléctricos y volante con controles de audio y llamadas son algunas de las características que conectan con tu estilo al manejar.

La SUV, además, tiene una carrocería de acero de alta resistencia de seis anillos, lo cual asegura una estructura robusta que reduce daños a los pasajeros en caso de colisión. Además, cuenta con 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), sistema de distribución electrónica de frenado (EBD), control de tracción (TC) y otras innovaciones.

¿Cuándo sale al mercado este carro?

Este vehículo estará disponible en todos los concesionarios desde este 13 de febrero.

Si desea conocer más información, puede hacer clic aquí.