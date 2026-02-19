Jugador titular de la Selección Colombia sufre importante lesión a pocos meses del Mundial 2026: ¿Se lo pierde?

La Selección Colombia continúa su preparación para el Mundial de 2026. El icónico combinado ‘tricolor’ se medirá a grandes adversarios, con el objetivo y la ambición de conseguir la máxima corona del mundo del balompié.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo empieza a enfilar a sus jugadores para este importante torneo, con el objetivo de así poder llegar con el mejor nivel posible.

Sin embargo, durante las últimas horas se han encendido las alarmas, luego de que se revelara que uno de los titulares del combinado nacional sufre una importante lesión.

Titular de la Selección Colombia sufre lesión a meses del Mundial 2026

En los últimos años, la Selección Colombia ha logrado armar un grupo de futbolistas lleno de consistencia y talento. Grandes nombres han vestido la camiseta de la ‘tricolor’, y han dado un nivel resaltante.

Esto ha hecho que varios nombres se conviertan en tradición dentro de las nóminas, y también en las alineaciones presentadas por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, justamente uno de estos nombres icónicos estaría en riesgo de perderse el gran torneo mundialista, debido a una dura lesión sufrida recientemente.

Se trata de, nada más y nada menos que, Jefferson Lerma, uno de los mediocampistas más destacados de la Selección Colombia.

Este jugador milita en el Crystal Palace de Inglaterra, pero, no ha podido ser parte de las últimas actividades de este club.

Según reveló Oliver Glasner, entrenador de este club, Lerma sufre un problema en sus isquiotibiales, lo que lo dejaría fuera del campo por al menos 3 semanas.

Esto le daría tiempo de llegar al Mundial de 2026. Sin embargo, puede ocasionar que Lerma se pierda la convocatoria de marzo, donde el combinado nacional empezaría a definir sus llamados para el torneo mundialista.

Por el momento, la Selección Colombia se mantendrá al tanto de la evolución de Lerma, por lo que confían en que su recuperación se dé de forma adecuada y a tiempo para los próximos compromisos.

Cabe recordar que el Mundial de 2026 para Colombia dará inicio el día 17 de junio, cuando se midan al combinado de Uzbekistán.

Del mismo modo, les recordamos que la Selección ‘tricolor’ compartirá grupo junto al seleccionado uzbeko, pero también con Portugal, y un equipo que se definirá en los repechajes de marzo.