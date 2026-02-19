Metallica rompe histórico récord por primera vez en la historia del heavy metal: sorprendió a todo el mundo

Metallica es, indudablemente, una de las bandas más grandes en la historia del metal. Esta agrupación ha construido un legado brillante, a partir de éxitos, letras, ritmos y sonidos potentes que han encantado a todo el mundo.

Los liderados por James Hetfield han marcado una trayectoria resaltante, lo que les ha permitido mantenerse en vigencia varias décadas después de su inicio.

Muestra de ello se volvió a dar nuevamente en este 2026. La legendaria banda proveniente de San Francisco dejó a su público con la boca abierta, luego de romper un brillante récord por primera vez en la historia del heavy metal.

Metallica rompe histórico récord por primera vez en el heavy metal

Para nadie es un secreto que Metallica ha enamorado a su público de forma indudable. Esta agrupación ha destacado por largo tiempo, con el ‘headbanging’ como bandera más alta.

Desde el lanzamiento del ‘Kill ‘Em All’ en 1983, esta banda ha lanzado canciones, álbumes y composiciones totalmente inigualables.

De hecho, muestra de ello es su éxito más escuchado, como es el caso de ‘Enter Sandman’, una de las canciones más destacadas de Metallica, dentro del que es, para muchos, su álbum más brillante.

Esta composición resalta en su discografía, y también en los shows en vivo que presenta Metallica alrededor de todo el mundo.

El ‘track’ ha encantado a varios fanáticos, e incluso, en este mes de febrero, rompió un histórico récord por primera vez en la historia del heavy metal como género.

Según datos revelados por Kworb, sitio especializado en la cuenta de ‘charts’ en plataformas digitales, ‘Enter Sandman’ llegó a 2 mil billones de reproducciones.

Esta canción se convierte en la primera del heavy metal en lograr esto, con una diferencia de hasta 500 millones sobre ‘Nothing Else Matters’ segundo éxito más escuchado de Metallica.

Claramente esta es una muestra del amor del público de Metallica por la banda, y también del histórico legado que posee la banda sobre el mundo del heavy metal.

Los autores de ‘Master of Puppets’ se mantienen vigentes, y brillan en cada uno de los ámbitos de la industria musical actualmente, gracias a su extensa trayectoria y su capacidad para lanzar éxitos inolvidables para sus fanáticos y para un mundo que vibra gracias al ‘headbanging’.