¿Qué hacer en caso de perder el recibo del parqueadero de su carro? Esto dice la Ley en Colombia

Hace unos días, la historia de un hombre que perdió el recibo de su parqueadero y quedó atrapado en un centro comercial de Bogotá se hizo viral en redes sociales. Pues, según da a conocer el usuario, debido a esto, tuvo que pasar varias horas en el lugar a la espera de que alguien le ayudara a solucionar para poder salir con su vehículo sin problema.

De inmediato, varios usuarios en redes sociales empezaron a hablar sobre lo común que puede ser esto y las posibles soluciones que se podrían presentar. El medio de comunicación ‘El Tiempo’ dio a conocer todo lo que dice la ley detrás de lo que podría pasar en caso de que usted olvide su factura y no lo dejen salir del lugar.

¿Qué hacer en caso de perder el recibo del parqueadero de su carro?

Actualmente, hay varios parqueaderos en los que se ofrecen múltiples soluciones en caso de que usted olvide o bote su ticket. Uno de ellos es pagar para poder reemplazarlo, confirmar que el carro es suyo con la tarjeta de propiedad, entre otras opciones que podrían funcionar para que esto no sea un impedimento para salir con su automotor.

El reconocido abogado, Miguel Ángel Pérez Palacios, habló con ‘El Tiempo’ y reveló que actualmente en Colombia no hay una ley que establezca que usted debe demostrar que el carro es suyo para salir del parqueadero. Esto quiere decir que lo único que se menciona está relacionado con el pago que debe hacer el usuario con el fin de poder pagar el servicio que le han prestado en el sitio y posteriormente abandonar el lugar sin problema.

Esto quiere decir que los parqueaderos solo podrán retener su vehículo en caso de que usted no haga el pago correspondiente antes de salir. Así lo establece el Código del Comercio, en donde mencionan que el lugar se compromete a cuidar el bien y a cambio de eso pide un pago por la prestación del servicio.

El experto explica en este medio de comunicación que esta es la única razón por la cual le podrían retener su vehículo. Pero, en caso de que usted pierda el recibo, deberá buscar la forma de pagar el servicio, con el fin de que pueda salir del sitio sin ningún problema.

Aunque esto es un alivio para los usuarios, hay quienes también hablan sobre la “seguridad” que hay en estos sitios. Todo esto, teniendo en cuenta que en ningún momento se habla sobre cómo se verifica que la persona que está saliendo en el carro es el propietario o persona a cargo del automotor, simplemente por el hecho de tener el recibo de pago.