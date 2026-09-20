Noel Gallagher deja las expectativas por todo lo alto con ‘Oasis Live ’27 Tour’: “Va a ser mucho mejor”

Oasis regresó recargado y no solo lo decimos nosotros, el mismísimo Noel Gallagher lo confirmó. Recientemente, el miembro de la icónica agrupación inglesa se refirió a la gira ‘Live ’27’, revelando una importante sorpresa que traerá para los fanáticos.

¿Qué dijo Noel Gallagher sobre el ‘Oasis Live ’27 Tour’?

Fue en conversación con TalkSport (vía NME), que el artista se pronunció. Gallagher fue contundente al señalar que la próxima gira mundial de la banda (‘Oasis Live ’27 Tour’) regresaría repotenciada. Básicamente, afirmó que superarían (y por mucho) lo que realizaron con ‘Live ’25’.

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Y es que, es una declaración muy ambiciosa pero también importante, puesto que, la realización de ‘Live ’25’ definió un hito histórico para la música y la agrupación. En caso de que no lo supiera, fue el proyecto que marcó el retorno de Oasis después de 16 años de separación (en 2009).

¿El mejor proyecto de Oasis hasta ahora?

Noel señaló al respecto: “Esta gira va a ser mucho mejor porque todos estaremos mucho más relajados que la última vez (…) La última vez estábamos todos nerviosos por cómo iban a ir los ensayos, cómo se iba a recibir la gira y todo el lío con las entradas y ese tipo de cosas”.

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Tiene sentido, porque ‘Live ’25’ fue la gira que representó la reconciliación pública de los hermanos, por lo cual, el mundo tenía una expectativa sin comparación. De hecho, en el documental ‘Don’t Look Back in Anger’, Noel confesó sentir una presión e intensa ansiedad con lo que fue la gestión del regreso de Oasis a los escenarios.

Sin embargo, en este momento Liam y Noel disfrutan de una etapa diferente de sus carreras, mucho más madura. Su relación parece haber cambiado y con ello, hay una repercusión positiva en lo que será el futuro de Oasis.

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“Esta vez va a ser mucho más divertido, vamos a ofrecer un gran espectáculo y va a ser increíble” declaró finalmente Noel.