‘Oasis: Don’t look back in anger’, el documental sobre el regreso de la banda ya está aquí: reseña 

En agosto de 2009 Oasis tenía prevista una presentación en París. El público ya estaba en el recinto y la emoción se sentía en el aire, pero a pocos minutos de que iniciara se comunicó a través de los altavoces que la banda no tocaría y que en la página web oficial había un mensaje de Noel, el responsable de la mayoría de composiciones que hasta hoy trascienden.

Lo que decía ese texto era que dejaba Oasis porque no podía seguir trabajando con su hermano y vocalista, Liam, famoso además por su actitud y problemas de ira. Luego se supo que se fueron a los puños tras bastidores y rompieron por completo su relación.

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Pasaron quince años desde entonces y no hubo esperanza alguna de reconciliación, pero en agosto de 2024 se anunció que “las estrellas se alinearon” y el par saldría de gira.

‘Oasis Live ’25’ partió en Cardiff, con dos fechas que reunieron a 140 mil espectadores cada una, y terminó en São Paulo, tras un exitoso paso por América del Sur.

Los fanáticos disfrutaron en vivo y a través de redes sociales del reencuentro, y este rápidamente se convirtió en el evento del año dentro del mundo del rock. Por supuesto, tenía que quedar grabado no solo en la memoria del público, sino también en un proyecto a su altura que se titula ‘‘Oasis: Don’t look back in anger’.

“Nos propusimos hacer una película sobre la reconciliación de dos hermanos, conocidos por su relación conflictiva, pero también queríamos hacer una película sobre el poder de la música y cómo las canciones de Oasis han seguido teniendo vida propia, incluso después de que la banda permaneciera inactiva durante quince años”, declararon los directores Dylan Southern y Will Lovelace al Festival de Venecia, donde fue estrenado este 5 de septiembre, aunque está fuera de competición.

Allí están los hermanos y aunque hace unos meses se les vio de gira, sigue generando emoción verlos llegar juntos a un sitio, pues hace una década esto era impensable.

Liam and Noel Gallagher have arrived in Venice 🇮🇹



Tomorrow, the world premiere of Oasis: Don’t Look Back in Anger will take place at the Venice Film Festival 🎬



📸 Cobra Team / BACKGRID pic.twitter.com/9jwnzYj1dp — Oasis Mania (@OasisMania) September 4, 2026

¿Qué se muestra en el documental?

La película empieza como empezó la gira: sin información alguna más allá de la discordia entre los ingleses. Nadie sabe nada, ni Noel sabe si Liam llegará a los ensayos, ni los músicos saben qué espera este último de los arreglos, ni los fans conocen el setlist, ni los de logística saben a qué se enfrentan en el primer concierto, a excepción de que es una multitud emocionada por el regreso de sus ídolos y deben estar preparados para cualquier cosa.

Ahí está la genialidad de Oasis: no necesitan maquillar el conflicto para caer bien. Y la genialidad del documental: presenta lo que el espectador espera, la realidad sin filtros.

Pero, además, incluye elementos que hacen que uno lo valore más, como es el caso de la mención de las haneyeo (buceadoras de Jeju que se sumergen sin tanques de oxígeno a 20 metros de profundidad para recolectar abulones, son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad) cuando pasan por Corea del Sur; la historia de cómo ‘Wonderwall’ se convirtió en una barra del San Lorenzo en Argentina; o el relato de cómo ‘Don’t look back in anger’ se convirtió en un himno para Manchester tras el ataque terrorista durante un concierto de Ariana Grande, y el punto de vista de una sobreviviente.

Eso sin mencionar que uno se siente allí dentro de los estadios cantando cada uno de sus clásicos y los chistes de Liam sobre cómo no necesita bailar para ser tan rock star como Mick Jagger. Chistes que se han trasladado a sus redes más de una vez.

I was telling him to chill the fuck out and stop showing off we all know you can dance and like to jump around but it’s a bit irritating — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 24, 2026

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¿Ya se pueden comprar las entradas?

En Colombia la preventa está disponible desde este viernes 4 de septiembre y el estreno será el 10. Se proyectará en formato 2D en salas convencionales y también en IMAX.

Si van a verla de seguro saldrán pensando en esta pregunta: ¿ustedes a quién tienen que perdonar? ¿Un hermano, un amigo, un padre o incluso a ustedes mismos?